به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: توافق آب و هوایی پاریس خیلی هم برای پاریس خوب کار نکرده است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت: سراسر فرانسه را اعتراض‌ و شورش‌ فراگرفته است. مردم نمی‌ خواهند مقادیر هنگفتی پول را به کشورهای جهان سوم بدهند تا شاید آنها از محیط زیست حفاظت کنند. آنها (معترضان فرانسوی) شعار می‌دهند ما ترامپ را می‌خواهیم. من عاشق فرانسه هستم.

وی در ادامه افزود: ایده ارتش اروپائی در جریان جنگ جهانی اول و دوم خیلی مؤثر نبود؛ اما آمریکا به خاطر شما آنجا بود و همیشه نیز خواهد بود. همه آنچه از شما می خواهیم این است که سهم منصفانه خودتان را از هزینه ناتو بپردازید.