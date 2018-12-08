۲ شهید و ۸ زخمی در جدیدترین یورش جنگنده های ائتلاف سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از شهادت و زخمی شدن ۱۰ یمنی بر اثر بمباران الحدیده از سوی جنگنده های ائتلاف سعودی-آمریکایی خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ بر اثر حملات جنگنده های سعودی به فلکه الربصه در الحدیده، دو نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان جنگنده های ائتلاف سعودی فرودگاه بین المللی الحدیده را نیز بمباران کردند.

از سوی دیگر یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از تشدید تحرکات مزدوران و متجاوزان در جبهه های مختلف همزمان با برگزاری گفتگوهای صلح یمن در سوئد خبر داد و آنرا نشانه عدم جدیت این ائتلاف برای صلح دانست.

وی افزود: جنگنده های سعودی ۲۵ حمله به صعده، نهم در صنعا و نیز ساحل غربی انجام دادند و شهر الحدیده، الدریهمی و التحیتا زیر آتش سنگین توپخانه دشمن قرار گرفت که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد.

سریع از دفع یورش مزدوران و متجاوزان در جبهه های مختلف خبر داد.