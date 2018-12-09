۲ نمایشگاه ویژه شب یلدا در آذربایجان غربی دایر می شود

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با هدف نظارت مستقیم بر بازار و نیز دسترسی راحت و بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز شب یلدا دو نمایشگاه در استان دایر می شود افزود: این دو نمایشگاه از ۲۰ تا آخر آذرماه در ارومیه و میاندوآب دایر خواهد بود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه شب یلدا در ارومیه از ۲۱ تا ۲۷ آذرماه در محل پارک جنگلی ارومیه دایر می شود ادامه داد: در قالب این نمایشگاه ۱۰۲ غرفه عرضه کالاها و آجیل و میوه مورد نیاز مردم این شهرستان در شب یلدا با قیمت های مصوب دایر می شود.

اسکندری با بیان اینکه نمایشگاه ویژه شب یلدا در شهرستان میاندوآب نیز در قالب ۱۲۰ غرفه دایر می شود اظهارداشت: این نمایشگاه نیز از ۲۰ تا ۳۰ آذرماه در این شهرستان برپا می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه این نمایشگاه ها با همکاری اتاق اصناف و کمیته برگذاری نمایشگاه برگزار می‌شود گفت: دراین نمایشگاه مایحتاج مردم از جمله خشکبار بویژه آجیل شب یلدا، سوغات وهدایا، مواد غذایی، پوشاک و کیف و کفش با ۱۵ درصد تخفیف به مردم عرضه می شود.

اسکندری اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا، برپایی نمایشگاه های عرضه کالاهای مورد نیاز مردم به همراه بازرسی و جلوگیری از تخلفات از جمله کم فروشی و گرانفروشی در شب یلدا را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.