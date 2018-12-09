حضور مدیرعامل پرسپولیس در اردوی سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی که شایعه انفصال وی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس به دلیل قانون منع استفاده از بازنشستگان در پست های دولتی به گوش می رسد صبح امروز به همراه معاون مالی و پشتیبانی باشگاه به اصفهان رفت تا در اردوی پرسپولیس حاضر شود.

گرشاسبی به همراه ایرج عرب در محل اسکان سرخپوشان در اصفهان حضور پیدا کردند تا روحیه این تیم برای بازی با سپاهان افزایش پیدا کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۰ امروز دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل سپاهان برگزار می کند.