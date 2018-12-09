کاراته کای ایلامی مدال طلای لیگ جهانی را کسب کرد

بهروز حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ذبیح الله پورشیب قهرمان ارزنده و همیشه مدال اور استان اینبار نیز با دست پر از رقابت های لیگ جهانی به میهن و استان بازگشت.

وی افزود: مسابقه های لیگ جهانی کارته سری آ به تازگی در کشور چین برگزار و پورشیب گردن آمیز طلا را به خود اختصاص داد.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام ابراز داشت: این رزمی کار شایسته ایلامی با غلبه بر حریف قزاق خود در فینال به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

حیدرزاده گفت: پورشیب قبل از فینال چیو هانسین از چین تایپه، ریکیتو شیمادا از ژاپن و جینچائو چن از چین را شکست داد و به نیمه نهایی رسیده بود.

آخرین مرحله لیگ جهانی سری آ کاراته در سال ۲۰۱۸ از روز جمعه هفته گذشته با حضور یک هزار و ۱۷۶ کاراته کا از ۸۰ کشور در شهر شانگهای چین آغاز شده است.