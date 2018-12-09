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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

ملوانان خارجی از بندرعباس دیدن می کنند

ملوانان خارجی از بندرعباس دیدن می کنند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان از برگزاری تورهای نیم‌روزه و یک‌روزه برای ملوانان خارجی در بندرعباس خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان، رضا برومند مدیرکل میراث فرهنگی این استان، با بیان این مطلب افزود: «برگزاری این تورها با هدف توسعه صنعت گردشگری استان و در راستای کنوانسیون کار دریایی (MLC) صورت می‌گیرد.»

او با بیان اینکه برای برگزاری این تورها دو دفتر خدمات مسافرتی در بندرعباس اعلام آمادگی کرده اند، افزود: «این دفاتر به اداره بنادر و دریانوردی استان برای برگزاری تورها معرفی شده اند.»

کنوانسیون کار دریایی (MLC) به منظور کمک به تحقق شرایط کار مناسب برای خدمه ایجاد شده است. این کنوانسیون حقوق اساسی و اصولی را که دریانورد در خصوص شرایط کار و زندگی روی کشتی با آن روبروست برمی‌‏شمارد.

کد مطلب 4480421
فاطمه کریمی

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