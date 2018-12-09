عضویت ۲۳ هزار نفر در جمعیت هلال احمر گیلان/۱۲۲۷ مأموریت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور بعدازظهر یکشنبه جلسه گرامیداشت روزجهانی داوطلبان جمعیت هلال احمر در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، اظهارکرد: داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان در حوزههای مختلف اجتماعی، درمانی و سایر بخشها خدمات مختلفی ارائه کردهاند.
ولیپور در ادامه با اشاره به حمایت مسئولان استان گیلان از این جمعیت و فعالیتهای آنها، افزود: جمهوری اسلامی ایران به واسطه آموزههای دینی و پیشینه غنی اعتقادی و فرهنگی سالها قبل از تأسیس این جمعیت در حوادث طبیعی و غیرطبیعی به کمک هموطنان و همچنین سایر ملتهای جهان اقدامات بشردوستانه انجام داده و می دهند.
وی به شعار امسال روز جهانی داوطلب با عنوان «داوطلبان جامعه تاب آور می سازند» اشاره کرد و گفت: این شعار نشان دهنده نقش و سهم غیرقابل انکار خیران و داوطلبان این جمعیت در کمک به افراد آسیب دیده ناشی از حوادث و بحرانها در حوزههای مختلف است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان در ادامه بیان کرد: طی هشت ماهه نخست سال جاری به کمک نیروهای امدادی و داوطلب هزار و ۲۲۷ مأموریت انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در این مأموریتها به بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ حادثه دیده امدادرسانی شده است، افزود: حدود هزار و ۲۰۰ نفر در حوادث مختلف توسط نیروهای امدادی نجات یافتند.
مهدیپور با بیان اینکه هزار و ۶۳۳ تیم عملیاتی متشکل از بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از امدادگران و داوطلبان در این عملیاتها حضور داشتند، ادامه داد: ۳۶ سازمان، ۲۴۰۰ خیر، کادر درمان و داوطلب به بیش از ۵۳ هزار نفر خدمات درمانی و داروی به مبلغ ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال ارائه شده است.
وی به حضور ۲۳ هزار نفر از شهروندان استان گیلان به عنوان نیروهای داوطلب در برنامههای آموزشی، توانمندی و امدادی اشاره و تصریح کرد: ۸۲۰ دوره آموزشی برگزار شده است.
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