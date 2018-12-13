پدیده برای استقلال شمشیر دو لبه است/پیروزی یعنی مدعی قهرمانی شدن

رضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار امروز پدیده و استقلال اظهار داشت: چند بازی این فصل پدیده را دیده ام و از این که این تیم چنین فوتبال مدرنی بازی می‌کند شگفت زده شدم. بی اغراق می‌گویم پدیده یکی از بهترین تیم های این فصل از نظر ارائه فوتبالی زیبا، سرعتی و تاکتیکی است و در بالای جدول قرار نگرفته است.

وی افزود: استقلال هم در این هفته‌ها به خودباوری رسیده و فوتبال خوبی ارائه می‌دهد. به همین دلیل امیدوارم که این بازی از نظر فوتبالی هم یک دیدار زیبا و تماشاگر پسند باشد.

کاپیتان سابق آبی پوشان تاکید کرد: بازی استقلال مقابل پدیده برای این تیم یک شمشیر دو لبه است. اگر شاگردان شفر در این بازی پیروز شوند یک مدعی جدی برای قهرمانی در این فصل خواهند شد. چرا که در نیم فصل دوم هم قرار است با جذب چند بازیکن این تیم تقویت شود. اما اگر نتیجه برعکس شود، شاید آبی ها ناچار شوند در این فصل هم دست از قهرمانی بشویند.

پیشکسوت استقلال بیان داشت: پدیده در هر سه خط دفاع، میانی و حمله خوب کار می کند اما به اعتقاد من خط حمله این تیم فوق العاده است. جنس خط حمله پدیده کاملا جور است و همه نوع بازیکن در بین مهاجمان این تیم دیده می شوند.

وی اضافه کرد: از خلعتبری باتجربه و تکنیکی تا شاکری بلند قامت و قدرتی، مهربان سرعتی و چارچوب شناس و قاسمی نژادهایی که همیشه خطرناک هستند و بوی گل می دهند.

مدافع پیشین آبی پوشان خاطرنشان ساخت: البته استقلال هم در خط دفاعی از انسجام و صلابت خوبی برخوردار است. آبی پوشان هفته‌های زیادی است که گل نخورده‌اند و تقابل خط دفاعی خوب استقلال و خط حمله خوب پدیده هم می‌تواند اتفاق جالبی در این دیدار باشد.