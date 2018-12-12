۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۲

کتایون ریاحی: کار من به زیبایی یک معجزه است

«کتایون ریاحی» بازیگر سینما و تلویزیون در برنامه «تهران کلینیک» رادیوتهران از فعالیت های پزشکی بنیاد خیریه‌اش برای «کاشت حلزونی گوش» گفت.

مجله مهر: کتایون ریاحی می گوید هزینه کاشت حلزون برای افراد ناشنوا در همه جای دنیا آنقدر گران است که کمتر خیریه‌ای حاضر به پذیرش آن است و اغلب، همه هزینه‌های درمان این عمل با دولت‌هاست. «بنیاد کمک» اما اولین و تنها خیریه در ایران است که به ناشنوایان کمک می‌کند. این خیریه در اسفندماه ۹۱ با مدیریت کتایون ریاحی تاسیس و از سال ۹۲ عمل کاشت حلزونی گوش در آن شروع می‌شود. روز گذشته در برنامه پزشکی «تهران کلینیک» اول مستند صوتی کوتاهی از حال و هوای ناشنوایان تحت درمان در این بنیاد خیریه پخش شد؛ و بخش بعدی، گفتگو با کتایون ریاحی بود که در آن از راه‌های ارتباطی با بنیاد کمک، نحوه پذیرش ناشنوایان، کمک به اتباع افغانستانی و تجربه شخصی‌اش در این مسیر گفت.

