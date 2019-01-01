آیت الله مهدی هادوی تهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رابطه میان دانشگاه و جامعه تعریف شده و سیسماتیک نیست، گفت: این رابطه بر اساس اصول تعریف نشده و ارتباط‌ها موردی و اتفاقی است.

وی با بیان اینکه مراکز علم و فناوری می‌توانند خلأ موجود میان دانشگاه و جامعه را پر کنند، افزود: دانشگاه زمانی می‌تواند درخدمت جامعه باشد که بتواند خروجی داشته و محصول مورد نیاز جامعه را فراهم کند.

رئیس موسسه رواق حکمت با اشاره به اینکه دستاوردهای علمی و فناوری می‌تواند پیوند دهنده دانش و جامعه باشد، گفت: در این میان کاربردی کردن مؤلفه‌ها و پژوهش‌های علوم انسانی سخت و ملموس کردن و تزریق علوم اسلامی و حوزوی به جامعه و مردم بسیار سخت‌تر است.

وی با تأکید بر اینکه مراکز علم و فناوری باید دستاوردهای حوزه و دانشگاه را به منصه ظهور برسانند، گفت: اقتصادی کردن علوم انسانی و حوزوی کار بسیار سختی است که مراکز علم و فناوری از جمله مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی از پس آن بر می‌آیند.

آیت الله هادوی تهرانی با بیان اینکه غربی‌ها جهان اسلام به ویژه کشور ما را در حوزه علوم انسانی مصرف گرا می‌خواهند، ادامه داد: مدیریت و نظارت بر همه علوم طبیعی، پزشکی و مهندسی با علوم انسانی است و غربی‌ها هم این شیوه را انجام می‌دهند.

کشور در علوم انسانی مشکل ساختاری دارد

وی با اشاره به اینکه کشور در علوم انسانی مشکل ساختاری دارد، گفت: متأسفانه دیگر رشته‌های علمی نسبت به این علوم انسانی نگاه برتری طلبی دارند بر همین اساس است که استعدادها و نخبگان به سمت علوم انسانی نمی‌روند.

این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه برای علوم انسانی استانداردهای مشخصی تعریف نشده است، گفت: شاید یکی از علت‌های اصلی اقتصادی نبودن و کاربردی نشدن همین نبود تعریف و استاندارد مشخص در چارچوب علوم انسانی باشد.

وی از طراحی و ارائه روش نوین آموزش دورس حوزوی در قالب نرم افزار و وب توسط یک واحد فناور تحت اشراف خود خبر داد و گفت: بستر این طرح برای علوم حوزوی است و در نظر داریم که فناوری‌های نرم حضور فعال و پر رنگ‌تری در دروس حوزه علمیه داشته باشد.

آیت الله هادوی تهرانی بر لزوم ورود فناوری‌های نوین در حوزه علمیه تأکید کرد و گفت: روش‌های سنتی و حضوری آموزش در حوزه سبب شده نه تنها در این دروس مشکل روزآمدی باشد بلکه ارتباط مراکز آموزشی و طلاب فعال و دائمی نباشد.

وی با بیان اینکه روش‌های سنتی آموزش تعطیلات حوزه را زیاد کرده است، گفت: تعطیلی زیاد حوزه و دروس حوزوی معنایی ندارد و یک معضل است.