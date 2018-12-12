به گزارش خبرنگار مهر، یک پژوهش تازه می‌گوید که حل جدول کلمات متقاطع و سودوکو مغز را تقویت می‌کند اما بر خلاف تصورات قبلی جلوی از کارافتادگی ذهنی را نمی‌گیرد.

پیش از این به طور گسترده‌ای باور عمومی بر این بود که برای از دست ندادن توانایی‌های ذهنی در ادامه زندگی، باید مغز را به کار گرفت.

یک پژوهش تازه در اسکاتلند نشان داده کسانی که در طول زندگی خود مرتبا فعالیت‌های فکری انجام می‌دهند توانایی‌های ذهنی قوی‌تری دارند بنابراین در فرایند سقوط توانایی‌های ذهنی نقطه آغاز بالاتری دارند. با این حال این پژوهش نشان نداد که ازکارافتادگی ذهنی در این افراد از دیگران کندتر باشد.

این پژوهش ۴۹۸ نفر را بررسی کرده که در سال ۱۹۳۶ به دنیا آمده بودند و در سن یازده سالگی تست هوش گروهی داده بودند.

پژوهش کنونی از سن ۶۴ سالگی آنها آغاز شد و از افراد خواستند که به مدت ۱۵ سال روزانه تست‌های مرتبط با حافظه و تمرین‌های ذهنی را تا پنج بار در روز انجام دهند.

مشخص شد که درگیر شدن در فرایندهای حل مساله فرد را نسبت به ازکارافتادگی ذهنی مصون نمی‌کند اما به هر صورت فعالیت‌های فکری منظم با سطح بالاتر توانایی ذهنی در پیری مرتبط است.

این پژوهشگران می‌گویند حل جدول کلمات متقاطع و سودوکو جلوی زوال عقل را نمی‌گیرد اما اتلاف وقت هم نیست چرا که به چالش کشیدن مرتب ذهن توانایی‌های مغز برای مقابله با بیماری را افزایش می‌دهد.

اگرچه پیش از این برخی پژوهش‌ها نشان داده تمرین‌های شناختی می‌تواند حافظه و تفکر را در سنین پیری تقویت کند اما هیچ پژوهشی نشان نداده تمرین‌های فکری از زوال عقل پیشگیری می‌کند.