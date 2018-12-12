به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه سهشنبه در دومین نشست مجمع سلامت استان که در محل سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، گفت: سالانه میلیاردها تومان برای بیمه خودرو و غیره هزینه میشود ولی برای آموزش و فرهنگسازی در امر ترافیک هزینه نمیشود و از بحث آموزش غفلت کردیم شرایط قم و حوادث آن در مقایسه با سایر استانهای کشور متفاوت است.
وی بیان کرد: چندین هزار پرونده کیفری در زمینه موتورسواران در دستگاه قضایی استان وجود دارد و این امر نشان از وضعیت نامناسب استان در زمینه حوادث ترافیکی دارد باید همه دستگاههای استان با هم افزایی وهم فکری خود به ویژه دستگاههایی که مستقیم با حوادث و ترافیک ارتباط دارند برنامهریزی کنند تا این آمار کاهش و یا حداقل آمارهای کنونی را ثابت نگهداریم.
باید از راهکارها و گزارشهای مجمع سلامت خروجی خوبی ارائه شود
سرپرست استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سالانه ۱۶۵ میلیون خودرو در مسیر تهران به قم تردد دارند همچنین طبق گزارشها ۳۶۰ هزار موتورسیکلت پلاک شده در سطح شهر قم ثبت شده است و با توجه به ترافیک داخل شهر و ورود زائران، دستگاهها برنامه و راهکاریی در مجمع ارائه کنند تا در سالهای آینده به بهرهگیری از آن خروجی خوبی برای کاهش تصادفات داشته باشیم.
هاشمی افزود: باید برای امر فرهنگسازی و آموزش مسائل ترافیکی از ظرفیتهای دانشگاه بهره گرفت همچنین از پایاننامه دانشجویی هم به عنوان راهکار کارشناسی شده برای کاهش حوادث استفاده کرد.
لزوم توسعه اورژانس بیمارستانی قم
در ادامه این نشست رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم گفت: با توجه به وضعیت و شرایط استان قم توسعه اورژانس بیمارستانی اهمیت دارد در بحث استقرار پایگاههای امداد و نجات اگر زیرساختهای لازم در اختیار اورژانس کشور قرار گیرد میتوان حوادث را مدیریت و به موقع امداد کنیم.
محمد شهیدی با بیان اینکه در بحث امداد و نجات با کمبود پایگاههای امداد و نجات روبرو هستیم، گفت: برای گرفتن یک قطعه زمین برای احداث فرماندهی باید یک پروسه طولانی را طی کنیم؛ راهکار عملیاتی برای کاهش تلفات جادهای و دور شهری توسعه اورژانسهای بیمارستانی در استان قم لازم است.
به گفته وی تا پایان سال ۹۸ میطلبد تا دستگاههای دیگر برای افزایش و توسعه زیرساخت اورژانس بیمارستانی همکاری کنند و ردیف اعتباراتی هم برای این امر هم اختصاص یابد.
تشکیل «مجمع تصادفات» در دادگستری قم
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم نیز در این جلسه بیان کرد: پروندههای حوادث یک سوم پروندههای دادگستری استان قم را تشکیل داده است و متأسفانه فرهنگ شهرنشینی بر فرهنگ شهروندی غلبه کرده است و در بحث کالبد شهری هم با مشکل روبرو هستیم.
سعید کاویانی اظهار داشت: کمربند امام علی(ع) در شهر قم ۲۵ درصد حوادث را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن تصادفات صوری ۱۰ درصد افزایش یافته است و به دلیل حساس بودن موضوع آمار حوادث ترافیکی «مجمع تصادفات» در دادگستری شکل گرفت.
وی گفت: با توجه به افزایش حوادث تصادفات در بین جوانان، نوجوانانی هم هستند که به دلیل تصادف چندین میلیون تومان دیه بدهکار هستند و با توجه به حذف رویکرد جزایی آنها آموزشهایی در زمینههای مختلف را گذارنده و مجازات حبس جایگزین آموزش و مهارت شده است.
نظر شما