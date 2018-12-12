۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۸:۰۸

رئیس سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه خبر داد

برداشت مرکبات از باغ‌های کرمانشاه/ پیش‌بینی تولید ۶۰۰۰ تنی

کرمانشاه_رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال از ۴۶۰ هکتار زیرکشت ۶۰۰ تن مرکبات برداشت شود.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: سطح زیر کشت مرکبات در استان ۱۲۰۰ هکتار است که ۴۶۰ هکتار آن را باغات بارور و مابقی سایر درخت‌هایی هستند که هنوز به باروری نرسیده اند.

وی با بیان اینکه از مجموع ۴۶۰ هکتار برآورد می‌شود که امسال ۶۰۰۰ تن مرکبات در استان کرمانشاه تولید شود، گفت: تولیدات مرکبات استان کرمانشاه شامل لیموترش، پرتقال، نارنگی و لیمو شیرین است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: عمده مرکبات تولید شده استان کرمانشاه به مصرف داخلی می‌رسدو به صورت محدود نیز به کشورهای دیگر نظیر عراق صادر می‌شود.

وی کیفیت مرکبات تولیدی در استان کرمانشاه را بسیار خوب دانست و گفت: قیمت پرتقال قصر شیرین و لیموی این شهرستان دو تا سه برابر بالاتر از قیمت محصولات استان های شمالی و بسیار با کیفیت است.

