مسابقه عکاسی «لحظه گذشت» در قزوین برگزار می شود

علیرضا شفیعی نژاد مسئول روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دومین جشنواره مسابقه عکاسی «لحظه گذشت» توسط امورفرهنگی و روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان قزوین برگزار می شود.

وی افزود: دومین جشنواره مسابقه عکاسی «لحظه گذشت» در استان قزوین بمنظور ترویج فرهنگ عفو و گذشت در جامعه و دعوت کارکنان خصوصا اعضای شعب شوراهای حل اختلاف سطح کشور به امر سازش برگزار می شود.

شفیعی نژاد از عموم کارکنان شوراهای حل اختلاف سراسر کشور دعوت کرد که ضمن شرکت در این مسابقه با دقت و حساسیت بیشتر به موضوعات مرتبط به صلح و سازش بیاندیشند و برای ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه تصویر لحظه گذشت را به نمایش بگذارند.



وی، زمان برگزاری مسابقه را اول دی ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری عنوان کرد.

مسئول روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان قزوین با اشاره به نحوه‌ شرکت در مسابقه گفت: شرکت‌کنندگان می توانند اثار خود را با ذکر نام و نام خانوادگی حوزه قضایی شهر و استان، شماره همراه به پست الکترونیکی ravabetshoraqz@gmail.com ارسال کنند.



وی یادآور شد: هر نفر می تواند به نام خود حداکثر تا ۳ قطعه عکس با کیفیت خوب از لحظه عفو و گذشت را به تصویر درآورده و به دبیرخانه این مسابقه ارسال کند.



شفیعی نژاد اظهار کرد: به ۳اثر از آثار ارسالی برتر، جوایز و لوح تقدیر به رسم یادبود اهدا خواهد شد.



