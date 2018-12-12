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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

خط دریایی بندر جاسک به بندر سویق برقرار شد

خط دریایی بندر جاسک به بندر سویق برقرار شد

بندرعباس - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت : خط دریایی بندرجاسک به بندرسویق عمان برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی گفت: با توجه به اینکه سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان می باشد به منظور افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشور ایران و عمان، برقراری این خط در دستور کار قرار گرفته بود.

وی بیان داشت: از تاریخ ۱۰ شهریور ماه سالجاری فعالیت این بندر برقرار شد.

قاسمی افزود: ابتدا این خط دریایی برای شناور های چوبی اختصاص داده شده بود که با توجه به دستور کار کارگروه، شناور های چوبی و فلزی می توانند در این خط تردد کنند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: صادرات محصولات کشاورزی استان  و خشکبار و سایر محصولات مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: پیگیری جهت ارتقاء تجهیزات بندری در هر دو طرف در حال انجام است.

کد مطلب 4482940

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