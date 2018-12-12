پل عابر پیاده میدان بسیج با طرح گلیم کرمانی مفروش شد

رضا خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که زیباسازی و بهسازی معابر از موارد بسیار مهم و مورد توجه مدیریت شهری منطقه یک کرمان است، اظهار داشت: شهرداری منطقه یک در راستای زیباسازی و بهبود سیما و منظر شهری اقدامات متعددی را به اجرا در آورده است که از جمله آن زیباسازی پل عابر پیاده میدان بسیج است.

وی افزود: این اقدام برای اولین بار در شهر کرمان توسط شهرداری منطقه یک به منظور ترغیب شهروندان برای استفاده از پل های عابر پیاده و داشتن جامعه و شهری سالم، شاداب و کم حادثه اجرا شده است.

خیاط‌ زاده هدف از این اقدام را ارج نهادن به عابرانی که به حق و حقوق خود و دیگران احترام می گذارند و برای جلوگیری از حوادث احتمالی و تلفات و صدمات ناشی از آن از روی پله های پل عابر پیاده عبور می کنند، عنوان کرد.

وی از دیگر اهداف اجرای این طرح را معرفی فرش های کرمانی با نقوش اصیل و منحصر به فرد کرمان به همه شهروندان و گردشگران عنوان کرد و گفت: این طرح با استفاده از نقوش خاص و اصیل بر روی پله های پل عابر پیاده میدان بسیج اجرا شده است.

خیاط‌زاده با بیان اینکه برای بهسازی و زیباسازی معابر شهرداری منطقه یک پروژه هایی را در دست اجرا دارد، تصریح کرد: اکثر پل های عابر پیاده موجود در سطح منطقه را به زودی با طرح های متنوع و متفاوت از فرش های اصیل کرمانی در راستای زیبا سازی منظر شهری مفروش خواهیم کرد.