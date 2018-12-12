۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۶

تخلیه ساختمان‌های مرکزی فیس‌بوک از ترس بمب‌گذاری

کارکنان فیس‌بوک مجبور به تخلیه بخشی از ساختمان‌های مرکزی این شرکت به علت تهدید به بمب‌گذاری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، پلیس در ملنو پارک کالیفرنیا پیام هشداری را منتشر کرده که بر اساس آن از همه افراد خواسته شده تا از حضور در این منطقه خودداری کنند.

بر اساس هشدار پلیس واحدهای خنثی سازی بمب وارد ساختمان فیس بوک شده اند و ویدئویی که توسط یک ایستگاه تلویزیونی محلی منتشر شده نشان می دهد که خودروهای پلیس و یک خودروی آتش نشانی در محوطه ساختمان های فیس بوک پارک شده اند.

ظاهرا تهدیدکنندگان با مقر پلیس در شهر نیویورک تماس تلفنی گرفته اند. آنها در ازای اطلاعات خود در مورد این بمب گذاری خواستار دریافت پاداش نقدی شده اند.

کارکنان اینستاگرام نیز در بخشی از ساختمان های تخلیه شده مشغول به کار بوده اند. اینستاگرام از جمله زیرمجموعه های فیس بوک است.

پیش از این و در ماه آوریل نیز زنی که به حذف ویدئوهای خود از سایت یوتیوب معترض بود با حضور در ساختمان مرکزی این شرکت و استفاده از یک هفت تیر کارکنان را تهدید کرده و سه نفر را زخمی کرده بود.

