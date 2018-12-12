مجله مهر: روز گذشته پارلمان کانادا بار دیگر صحنه وطن‌فروشی کسانی بود که خواستار اعمال تحریم علیه مردم کشورشان ایران بودند.

فردی به نام شاپرک شجری‌زاده که پیش از این با برداشتن روسری خود و اعتراض به حجاب معروف شده بود و علاوه بر اپوزیسیون خارج‌نشین، حمایت برخی از اصلاحطلبان داخلی را نیز با خود همراه کرده بود، روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان کانادا شرکت کرد که هدفش درخواست تحریم ایران بود. شجری‌زاده همان کسی است که سال گذشته در خیابان انقلاب تهران روسری خود را برداشت و بر روی چوب زد تا با این روش به حجاب اعتراض کند.

او در موضع حضور در ایران از پشتیبانی برخی از گروه‌های سیاسی ایرانی نیز بهره‌مند بود و دیدارهایی با برخی از چهره‌های اصلاحطلب نیز داشته است!

از حذف نام منافقین از لیست گروهک‌های تروریستی تا دلسوزی برای مردم ایران!

کنفرانس به‌ظاهر حقوق‌بشری که توسط ایروین کاتلر مشاور کارزاری برگزار شد، "اتحاد علیه ایران هسته ای" نام دارد. کاتلر فردی است که روابط نزدیکی با سازمان مجاهدین خلق ایران (گروهک منافقین) دارد و طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۱۲ نیز برای حذف گروهک مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی کانادا تلاش بسیاری کرده است.

از سوی دیگر، یک روز پیش از ارائه قطعنامه علیه ایران در سنای کانادا توسط سناتور لیندا فرام جلسه‌ای برای حمایت از این قطعنامه‌ در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد که در آن شاپرک شجری زاده به همراه چندتن دیگر از عناصر خودفروخته ایرانی حضور داشتند. آنها در تلاش بودند تا با لابی‌گری خود، قطعنامه‌ای که قرار بود عصر سه‌شنبه در سنای کانادا طرح شود را پشتیبانی کنند. این قطعنامه توسط لیندا فرام تهیه شده و بر اساس گزارش‌های موجود، برای حمایت از آن گزارشی توسط اروین کاتلر قرائت شده که پیش از این و در ماه اکتبر ۲۰۱۸ توسط بنیاد دفاع از دموکراسی ها (FDD) منتشر شده بود.

مبارزه تحریمی با مقامات ایرانی؛ از ادعا تا واقعیت!

هدف گروه UANI برای لابی‌گری و اعمال تحریم‌ها علیه ایران -که تحت‌عنوان تحریم‌های حقوق بشری پیشنهاد شده‌- ایجاد محدودیت برای برخی از مدیران ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی‌ همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قوه قضائیه ایران است.

این ادعا البته توسط بسیاری از کاربران فضای مجازی ایرانی به تمسخر گرفته شده است؛ چرا که محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی یکی از عوامل اختلاص ۳هزار میلیاردی که به کانادا پناهنده شده بود، علیرغم درخواست ایران، هیچ‌گاه به ایران عودت داده نشد. کابران فضای مجازی می‌گویند که اگر کانادا با مقامات ایرانی مشکل دارد چرا مقام سابقی که به خاطر اختلاس از ایران فرار کرده را دستگیر و دیپورت نمی‌کنند؟!

واکنش کاربران فضای مجازی

شاپرک شجری‌زاده، همان دختری که اسفند۹۶ با پروژه دختران خیابان انقلاب معروف شد و یک هفته به قید وثیقه آزاد شد، در تیرماه سال جاری ایران را ترک کرد و به کانادا پناهنده شد. این موضوع سبب واکنشهای زیادی از سوی کاربران فضای مجازی شد.

محسن مهدیان فعال رسانه‌ای در این باره به وطن‌فروشی شجری زاده اشاره کرده و گفته است:

کاربر ناشناسی به نام کرگدن خسته هم نوشته است:

صبا آذرپیک فعال رسانه‌ای اصلاحطلب درباره همکار سابق خود مسیح علینژاد که در زمان حضور در ایران در رسانه‌های اصلاحطلب قلم می‌زده، گفته است:

حتی بسیاری از کاربرانی که روزی از دختران خیابان انقلاب حمایت می‌کردند روز گذشته این اقدام شجری زاده رو محکوم کرده و آن را از خود ندانستند.

سارا معصومی خبرنگار اصلاحطلب هم نوشته است:

کاربران بسیاری نسبت به این موضع گیری دختر خیابان انقلاب واکنش نشان دادند و همه حرفشان این بود که اگر دین ندارید, لااقل آزاده باشید. این اولین باری نیست که با فردی با شانتاژ های رسانه ای در کشور خواستار اقامت و پناهندگی می‌شود. ایران وطن فروشان زیادی را به خود دیده است.