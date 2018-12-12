۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی خوزستان خبر داد:

تبدیل خوزستان به قطب بوم‎گردی کشور تا ۷ سال آینده

اهواز - سرپرست معاونت گردشگری اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: براساس برنامه‎های پیش‎بینی‎شده، خوزستان باید تا هفت سال آینده به قطب بوم‎گردی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ هم‌اندیشی کمیته طبیعت‌گردی استان خوزستان با حضور نمایندگان ادارات ‌کل منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست و نیز معاون گردشگری استان به دبیری اداره‌کل میراث فرهنگی در محل این ادارهکل تشکیل شد.

این جلسه به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی در زمینه‌ توسعه‌ی بوم‌گردی (اکوتوریسم) و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای فعالیت کارگروه با همکاری دستگاه‌های عضو، برگزار و در آن طرح‌های گردشگری با محوریت بوم‌گردی در اراضی ملی و مناطق چهارگانه‌ محیط‌زیست بررسی شد.

همچنین طی این جلسه با توجه به ظرفیت‌های بالای اکوتوریسم استان خوزستان، تنوع فرهنگی و میراث تاریخی، بر اشتغال‌زایی جامعه‌ بومی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی تاکید شد.

در این نشست سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با تأکید بر نظر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، مبنی بر ایجاد ۱۶ هزار شغل و دو هزار مرکز بوم‌گردی در کشور، بر همکاری سه ارگان برای توسعه‌ پایدار گردشگری در مناطق طبیعی و برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن استان خوزستان به قطب اکوتوریسم (بومگردی) کشور تاکید داشت.

پیمان نبهانی با اشاره به اینکه بوم گردی بر اساس جغرافیای اقلیمی و قومی هر منطقه اشکال مختلفی دارد و بر این اساس استان خوزستان دارای جذابیت های منحصر به فردی است افزود: گردشگران در تجربه بومگردی خود در خوزستان علاوه بر آشنایی با مهماننوازی، سنتها و آداب و رسوم مناطق مختلف استان میتوانند از طبیعت بکر و متنوع  لذت ببرند و آرامش منحصربه فردی را تجربه کنند.

وی گفت: اقامتگاههای بومگردی باید در محیط بومی و طبیعی و با رعایت ضوابط زیستمحیطی به نحوی که با بافت تاریخی، معماری بومی و منظر طبیعی منطقه و تعامل با جوامع محلی همخوانی داشته باشند تاسیس شوند.

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی خوزستان عنوان کرد: براساس برنامههای پیشبینیشده در این معاونت، خوزستان باید تا هفت سال آینده به قطب بومگردی کشور تبدیل شود و برای نیل به این هدف و براساس این چشمانداز برای سال ۲۰۲۵ میلادی، شعار «خوزستان پایتخت بومگردی ایران» را پیشنهاد کردهایم.

