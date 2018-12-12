به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ هم‌اندیشی کمیته طبیعت‌گردی استان خوزستان با حضور نمایندگان ادارات ‌کل منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست و نیز معاون گردشگری استان به دبیری اداره‌کل میراث فرهنگی در محل این اداره‎کل تشکیل شد.

این جلسه به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی در زمینه‌ توسعه‌ی بوم‌گردی (اکوتوریسم) و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای فعالیت کارگروه با همکاری دستگاه‌های عضو، برگزار و در آن طرح‌های گردشگری با محوریت بوم‌گردی در اراضی ملی و مناطق چهارگانه‌ محیط‌زیست بررسی شد.

همچنین طی این جلسه با توجه به ظرفیت‌های بالای اکوتوریسم استان خوزستان، تنوع فرهنگی و میراث تاریخی، بر اشتغال‌زایی جامعه‌ بومی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی تاکید شد.

در این نشست سرپرست معاونت گردشگری اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با تأکید بر نظر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، مبنی بر ایجاد ۱۶ هزار شغل و دو هزار مرکز بوم‌گردی در کشور، بر همکاری سه ارگان برای توسعه‌ پایدار گردشگری در مناطق طبیعی و برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن استان خوزستان به قطب اکوتوریسم (بوم‎گردی) کشور تاکید داشت.

پیمان نبهانی با اشاره به این‎که بوم گردی بر اساس جغرافیای اقلیمی و قومی هر منطقه اشکال مختلفی دارد و بر این اساس استان خوزستان دارای جذابیت های منحصر به فردی است افزود: گردشگران در تجربه بوم‎گردی خود در خوزستان علاوه بر آشنایی با مهمان‎نوازی، سنت‎ها و آداب و رسوم مناطق مختلف استان می‎توانند از طبیعت بکر و متنوع لذت ببرند و آرامش منحصربه فردی را تجربه کنند.

وی گفت: اقامتگاه‎های بوم‎گردی باید در محیط بومی و طبیعی و با رعایت ضوابط زیست‎محیطی به نحوی که با بافت تاریخی، معماری بومی و منظر طبیعی منطقه و تعامل با جوامع محلی هم‎خوانی داشته باشند تاسیس شوند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان عنوان کرد: براساس برنامه‎های پیش‎بینی‎شده در این معاونت، خوزستان باید تا هفت سال آینده به قطب بوم‎گردی کشور تبدیل شود و برای نیل به این هدف و براساس این چشم‎انداز برای سال ۲۰۲۵ میلادی، شعار «خوزستان پایتخت بوم‎گردی ایران» را پیشنهاد کرده‎ایم.