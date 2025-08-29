۱۱۰ پروژه گردشگری در خوزستان توسط بخش خصوصی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، تبار قریب پنجشنبه شب در نشست خبری که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد با تبریک هفته دولت در خصوص اقدامات حوزه گردشگری و سرمایه گذاری طی یک سال گذشته، اظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه صنعت گردشگری، ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های متناسب برا ورود گردشگر است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۰ پروژه با اعتبار ۱۲ همت شامل انواع هتل‌های اقامتی، مراکز سرگرمی، تفریحی، بوم گردی و … توسط بخش خصوصی در حال ساخت که اشتغال ۳ هزار نفر را به همراه دارد.

وی ادامه داد: یکی از مشوق‌های حوزه سرمایه گذاری، تسهیلات است که از سال گذشته تا کنون برای ۳۲ پروژه تسهیلات تبصره ۱۸ بالغ بر ۱۱۱ میلیارد جذب و پرداخت داشته ایم. اخیراً نیز از محل تسهیلات سفر ریاست جمهوری ۵۲۵ میلیارد مصوب کردیم.

به گفته سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، قرار است وزارتخانه برای گردشگری روستایی نیز تسهیلات خاصی در نظر بگیرد.

قریب گفت: بوم‌گردی ها یکی از سریع‌ترین تأسیسات گردشگری است که به معقوله اشتغال زایی ومهاجرت معکوس به روستا کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه ۳۵ بسته و فرصت سرمایه گذاری در طیف‌های مختلف داریم، اظهار کرد: امسال برای ۶ مورد دیگر نیز اقدام کرده ایم، همچنین برای ۹ پروژه کلان موافقت نامه سود بی نام صادر کرده ایم.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: در حال حاضر ۱۲ پروانه بهره برداری جدید صادر و به چرخه وارد شده است.

به گفته قریب برای ارتقا کیفیت خدمات گردشگری ۲۷ گواهینامه صادر شده و ۸۰ رویداد مرتبط گردشگری در خوزستان صادر شده است.

وی بیان کرد: خوزستان به عنوان استان مستعد دبیرخانه پرنده نگری کشور است که از سال گذشته برنامه‌های متعددی در این زمینه برگزار شده و امسال هم نشست‌هایی خواهیم داشت.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان تاکید کرد: در تلاش هستیم زیست بوم گردشگری به هم نزدیک و شبکه گردشگری تشکیل شود تا هم پوشانی صورت گیرد.

قریب تصریح کرد: در حوزه نوروزگاه، خوزستان فروردین امسال استان برتر و برگزیده بوده است.