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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

کارت شناسایی پوتین متعلق به سازمان جاسوسی آلمان شرقی پیدا شد

کارت شناسایی پوتین متعلق به سازمان جاسوسی آلمان شرقی پیدا شد

کارت شناسایی رئیس‌جمهوری روسیه، که بیش از سه دهه پیش توسط سازمان جاسوسی آلمان شرقی صادر شده بود، در بایگانی های آلمان پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارت شناسایی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، که بیش از سه دهه پیش توسط «اشتازی» سازمان جاسوسی آلمان شرقی صادر شده بود، در بایگانی های آلمان پیدا شد.

این کارت در سال ۱۹۸۶ صادر شده است، یعنی زمانی که پوتین یک جاسوس رده متوسط در پایگاه کا.گ.ب، سازمان جاسوسی شوروی سابق، در درسدن آلمان شرقی بود. وی در آن زمان ۳۳ ساله بود.

کارت یاد شده از زمان اتحاد دو آلمان در اوایل دهه ۱۹۹۰ ناپدید بود.

به گزارش رویترز، «داگلاس سِلویج» مورخ آمریکایی این کارت را پیدا کرده است و روزنامه آلمانی «بیلد» خبر آن را منتشر کرد و آن را شاهدی بر این دانست که رهبر فعلی روسیه برای سازمان جاسوسی آلمان شرقی کار می‌کرده است.

شماره این کارت «B ۲۱۷۵۹۰» است و در کنار عکس سیاه و سفید پوتین، امضای وی نیز به چشم می‌خورد. مهر روی عکس نشان می‌دهد که از این کارت تا اواخر سال ۱۹۸۹ استفاده می شده است؛ یعنی زمانی که اعتراض‌ها آلمان شرقی را در نوردید و سرانجام منجر به سقوط رژیم کمونیستی حاکم بر این کشور شد.

کد مطلب 4483033
عبدالحمید بیاتی

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