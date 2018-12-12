نحوه نفوذ ۵۰۰ اپلیکیشن آلوده به موبایل کاربران/ ارسال نوتیفیکیشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، بررسی‌های اخیر مرکز ماهر در خصوص اپلیکیشن های مخرب در فضای مجازی و مارکت های ایرانی نشان می دهد که بیش از ۵۰۰ اپلیکیشن موبایلی با موضوعات متنوع، سعی بر آلوده سازی طیف گسترده‌ای از کاربران را داشته‌اند.

برنامه‌های مذهبی و ادعیه و برنامه‌هایی با عناوین مستهجن در لیست برنامه‌های منتشر شده وجود دارد که فقط یکی از این برنامه های آلوده که منتشر شده بالای یک میلیون نفر کاربر دارد.

از جمله مهم‌ترین اقدامات مخرب که توسط بعضی از توسعه دهنده های سودجو در فضای مجازی کشور در حال انجام است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- انتشار برنامه‌های مخفی (برنامه‌هایی که پس از نصب آیکون خود را مخفی کرده و کاربر به سادگی قادر به حذف آن‌ها نیست).

۲- انتشار برنامه‌های واسط یا دانلودر که در ازای دانلود یک برنامه رایگان، کاربر را عضو سرویس ارزش‌افزوده می‌کند.

۳- ارسال تبلیغات آزار دهنده و پوش نوتیفیکیشن (اغلب به منظور تبلیغ سرویس‌های ارزش‌افزوده)

۴- برنامه‌هایی که به صورت مخفیانه و بدون اطلاع کاربر به دانلود بدافزارهای دیگر و یا برنامه‌هایی که برای استفاده از آن‌ها باید عضو سرویس ارزش‌افزوده شد، می‌پردازند.

۵- نصب تضمینی برنامه‌های اندرویدی (دانلود پنهانی و نمایش صفحه نصب اپ‌های جدید به‌صورت اجباری)

۶- ارسال نوتیفیکیشن براساس اپراتور مخابراتی، موقعیت مکانی، گروه سنی، جنسیت و مدل دستگاه کاربر

۷- افزایش بازدید پست‌های تلگرامی و اینستاگرامی

۸- نمایش پاپ‌آپ‌های تبلیغاتی

۹- کلیک دزدی برای بالا بردن میزان بازدید وب‌سایت‌های مختلف

۱۰- هدایت کاربر به صفحات و وب‌سایت‌های مختلف، مانند وب‌سایت‌های خدمات ارزش‌افزوده

جزئیات بیشتر در خصوص بررسی فعالیت‌های یک شرکت تولیدکننده نرم افزارهای مخرب در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده شده است.