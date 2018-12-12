وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی تبیین اسلام ناب در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران کل سازمان تبلیغات اسلامی از صبح چهارشنبه در مجموعه فرهنگی نور قم با موضوع معارفه مدیران و انتصابات جدید و همچنین تبیین برنامه‌ها و رویکردهای سازمان با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران استان‌ها در حال برگزاری است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این جلسه با بیان جایگاه مهم سازمان تبلیغات در دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری و اشاره به حکم ایشان بیان کرد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، سازمان تبلیغات یکی از مهم‌ترین رویش‌های انقلاب اسلامی است.

حجت ‌الاسلام محمد قمی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تبیین و عرضه اسلام ناب به مردم را از وظایف اصلی سازمان تبلیغات می‌دانند، گفت: در کلام امام(ره) داریم که اسلام، دین افراد مجاهدیست که به دنبال حق و عدالتند.

وی افزود: وظیفه سازمان تبلیغات معرفی و تبیین همین اسلام است. در فرمایش امام داریم که همان طور که مردم انسان‌های غریب را نمی‌شناسند، اسلام را هم نمی‌شناسند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه اساس برنامه راهبردی دین، تبیین است، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در جایی فرمودند اگر ما غفلت و کوتاهی کنیم سیلی خواهیم خورد. اولین دغدغه امام اسلام ناب، اسلام ظلم ستیز، اسلام عدل و قسط و اسلام دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان است.

اسلام آمریکایی یعنی اسلام تشریفاتی

وی ادامه داد: در مقابل این اسلام، اسلام آمریکایی قرار دارد، اسلام آمریکایی یعنی اسلام تشریفاتی، اسلامی که با همه ظلم‌ها می‌سازد و وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی تبیین این اسلام ناب است؛ باید تلاشمان این باشد که اسلام ناب را تبیین کنیم. باید تفاوت اسلام انقلابی و اسلام غیرانقلابی را تبیین کنیم.

حجت الاسلام قمی با اشاره به این سخن از مقام معظم رهبری که فرمودند: «نمی‌گویم اهمیت سازمان تبلیغات بیشتر شده، بلکه چندین برابر شده»، گفت: ما کاری به جز تبیین اسلام ناب نداریم و باید در این امر تفاوت و ارتقا ایجاد شود. اما چه ارتقا و تفاوتی؟ ما در همین شأن و جایگاه طلبگی وظیفه مان هدایت انسان و پیشبرد اهداف انقلاب است. ما اینجا باید چه کارهایی را اولویت قرار داده و انجام دهیم؟ جای طرح و پاسخ دادن به این سوال ها همین جلسات است.

وی با بیان این جمله از رهبر انقلاب اسلامی که در شرایطی از انقلاب قرار گرفته‌ایم که مردم باید تصمیم بگیرند که بایستند، گفت: با تبیین درست اسلام ناب مردم باید به این نتیجه برسند و تصمیم بگیرند که بایستند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب عمیقا به مردم سالاری دینی معتقد هستند، گفت: مدل حرکت سازمان تبلیغات باید بر مدار مردم سالاری دینی با تبیین اسلام ناب باشد و نتیجه‌اش باید این باشد که اراده‌های مردم نیرومندتر شود تا مردم مقاومت کنند و بایستند.

در جریان تبلیغی کشور باید تفاوت و پیشرفت ایجاد شود

وی افزود:‌ به نظر من ارزیابی عملکرد مدیران سازمان تبلیغات اسلامی نباید بر اساس تعداد کلاس‌ها و منبرهایی که تشکیل داده‌اند بررسی شود، بلکه ارزیابی به نتیجه و ثمره است؛ حضرت آقا فرمودند: مردم ما مردم خوبی هستند و اگر اسلام ناب به درستی عرضه شود؛ مردم تصمیم می‌گیرند و می‌ایستند.

حجت الاسلام قمی در پایان با اشاره به اینکه در جریان تبلیغی کشور باید تفاوت و پیشرفت ایجاد شود، تصریح کرد: تا سال گذشته ما در صنعت نانو در جهان پنجم بودیم، الان چهارمیم. در بحث تبلیغ چطور؟ آیا پیشرفتی داشته‌ایم؟ داشته‌ایم اما به چه میزان؟ برداشت بنده حقیر این است که این تفاوت باید ایجاد شود.