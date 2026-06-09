مطیعی: «اسلام ناب» را به گفتمان عمومی نسل جوان تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح سه شنبه در دوره تعالی اساتید دانشگاه سمنان با حضور حریزوای قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، خواستار تبیین اندیشه ناب امامین انقلاب اسلامی به خصوص در بین نسل جوان شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های سیره امامین انقلاب اسلامی بیان کرد: ابداع واژه‌های جدید یکی از ابداعات امام خمینی(ره) بود.

امام جمعه سمنان همچنین ادامه داد: یکی از این ابداعات اسلام ناب محمد(ص) است که در برابر تعابیر اسلام آمریکایی و ... بیان شد تا جایی که به دکترین انقلاب تبدیل شده است.

مطیعی همچنین افزود: امام شهید انقلاب اسلامی نیز ابداعات واژگانی ایشان را در سطح وسیع داشتند برای مثال مردم سالاری دینی از جمله این ابداعات است که باید برای نسل جدید تبیین شود.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت الاسلام قمی به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور از تعابیری استفاده کردند که در زمره همین ابداعات واژگان با اهمیت می گنجد، بیان کرد: معظم له در پیام انتصاب حجت الاسلام قمی می‌فرمایند رویش‌های انقلاب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی است که با هدف عرضه اندیشه تابناک اسلام ناب محمدی(ص) به جامعه انقلابی به ویژه جوانان جویای معرفت شکل گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه این نوع نگاه حاکی از اندیشه والای امامین انقلاب اسلامی دارد، گفت: صحبت های امامین انقلاب راهگشای فعالان فرهنگی، اساتید دانشگاه و حوزه و روحانیان و ... است.

مطعی با بیان اینکه اسلام ناب مقابل اسلام آمریکایی مطرح شده است، تاکید کرد: اسلام ناب اسلام ضد سلطه، اشرافی گری، سرمایه داری و زانو زدن در برابر دشمن است که در زندگی فردی، خانوادگی و جمعی باید پیاده شود.

وی افزود: خدا را شاکر هستیم که سازمان تبلیغات اسلامی مروج اسلام انقلابی ناب در برابر اسلام آمریکایی است و در این نوع برنامه های توجیحی و ترویجی که نمونه آن امروز در دانشگاه سمنان برگزار شده، نگاه جدی به تبیین این نوع اسلام ناب وجود دارد.