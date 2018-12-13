سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی نماینده ولی‌فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه سرپرست دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه منصوب شد.

متن حکم به این شرح است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر «سید محمد نقیب» دامت توفیقاته

معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قران کریم به موجب این حکم، جنابعالی با حفظ سمت، به عنوان سرپرست آن دانشگاه منصوب می‌شوید تا در چارچوب اسناد توسعه بالادستی، اساسنامه و آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهی (مصوبه جلسه ۶۸۴) شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به اداره امور جاری اقدامات مقتضی را بعمل آورید. لازم است در رابطه با موضوعات ذیل اهتمام ویژه مبذول داشته و عنداللزوم با مشاور امور آموزش عالی و دانشگاهی اینجانب هماهنگی مقتضی به عمل آید.

۱ ـ تثبیت جایگاه قانونی دانشگاه و ارتقای آن در راستای حفظ رابطه سازمانی با مؤسس

۲ ـ پیگیری تکمیل و معرفی اعضای هیأت امناء پیشنهادی با هماهنگی مراجع ذیربط

۳ ـ تشکیل جلسه هیأت امنای دانشگاه در اولین فرصت ممکن

۴ ـ تدوین پیشنهاد آئین نامه‌های استخدامی، ارتقاء، مالی و معاملاتی براساس پیشنهاد ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم

سید مهدی خاموشی

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه