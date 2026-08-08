فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: رهبر شهید انقلاب توجه ویژه‌ای به پدیده سالمندی، تک‌فرزندی و افزایش بار بیماری‌های ناشی از کهنسالی جمعیت داشتند و نزدیک به ۷۰ بار از موضوع جمعیت به عنوان «بحران»، «ابربحران» و «وضعیت دهشتناک» یاد کردند.

وی افزود: همین نگاه باعث شد در مجلس یازدهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و تصویب شود. رهبر شهید انقلاب نیز بارها این قانون را «حیاتی»، «لازم‌الاجرا»، «آینده‌نگر» و «دوراندیشانه» توصیف کردند و بر اجرای کامل آن تأکید داشتند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: بر اساس این ماده، باید بسته‌های تغذیه سالم برای مادران باردار، مادران شیرده و کودکان زیر پنج سال در سه دهک پایین درآمدی تأمین شود تا از سلامت مادر و کودک حمایت شود.

وی همچنین به طرح «کارت امید مادر» اشاره کرد و گفت: این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و بر اساس آن، برای مادران مشمول، ماهانه دو میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود. امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر این مصوبه و همچنین حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت را اجرایی کند.

محمدبیگی تأکید کرد: حمایت‌های مالی و معیشتی از خانواده‌های دارای فرزند، علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های زندگی، موجب حفظ کرامت مادران و ایجاد امید و انگیزه برای فرزندآوری و فرزندپروری می‌شود و این پیام را به خانواده‌ها منتقل می‌کند که حاکمیت در کنار آنها قرار دارد.