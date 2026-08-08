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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

بحران جهانی بازار گازوئیل در پی تنش‌های خاورمیانه و اوکراین

بحران جهانی بازار گازوئیل در پی تنش‌های خاورمیانه و اوکراین

اختلالات در صادرات گازوئیل از خلیج فارس و روسیه به دلیل درگیری‌های نظامی، بازار جهانی را در آستانه زمستان با چالش تأمین سوخت مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، بحران فزاینده در بازار گازوئیل جهانی که عمدتاً ناشی از درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و مناقشه اوکراین است، زنگ خطر را برای تأمین انرژی به صدا درآورده است. با نزدیک شدن به فصل سرما در نیم‌کره شمالی، افزایش تقاضا برای این سوخت حیاتی، نگرانی‌ها را درباره کمبود عرضه تشدید کرده است.

اختلالات ایجاد شده در آبراه استراتژیک هرمز و آسیب به تأسیسات پالایشگاهی در خلیج فارس، هم‌زمان با حملات پی‌درپی به زیرساخت‌های نفتی روسیه، جریان صادرات گازوئیل را مختل کرده است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم این مناطق در مجموع حدود یک‌سوم از کل صادرات جهانی گازوئیل در سال گذشته را تأمین می‌کردند. این زنجیره تأمین در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه است که می‌تواند پیامدهای قیمتی سنگینی برای مصرف‌کنندگان در فصل زمستان به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6911028
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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