به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خاشی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، با فعالیت ۶۰ واحد مرغداری در این شهرستان، بیش از یک میلیون و ۳۰۸ هزار قطعه جوجهریزی انجام و ۲۵۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خاش با اشاره به وضعیت تولیدات پروتئینی و اهمیت آن در ارزیابی امنیت غذایی منطقه اظهار داشت: آمار حوزه طیور شهرستان خاش از ابتدای سال جاری تاکنون، نشاندهنده پویایی و رشد قابلتوجه فعالیتهای تولیدی در این منطقه است.
وی با بیان اینکه شهرستان خاش یکی از قطبهای فعال صنعت مرغداری در استان سیستان و بلوچستان محسوب میشود، افزود: مجموع جوجهریزی انجام شده در واحدهای فعال شهرستان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا به امروز به رقم ۱,۳۰۸,۲۰۰ قطعه رسیده است که این میزان تولید، پایداری فعالیت واحدهای مرغداری و تلاش مستمر نهادهای حمایتی برای مدیریت بهینه زنجیره تأمین را نشان میدهد.
مدیر جهاد کشاورزی خاش تصریح کرد: در نتیجه این حجم از جوجهریزی، بالغ بر ۲۵۰۰ تن گوشت مرغ تولید شده است که علاوه بر تأمین نیاز مصرفکنندگان شهرستان خاش، بخش عمدهای از نیاز بازارهای شهرستانهای همجوار را نیز پوشش داده است.
خاشی در پایان با قدردانی از تلاشهای بیوقفه تولیدکنندگان برای حفظ پایداری زنجیره تأمین پروتئین، بر ضرورت تداوم نظارتهای دقیق بر روند تولید تأکید کرد و گفت: بازرسیهای مستمر با هدف حفظ سلامت و کیفیت محصولات عرضه شده و همچنین مدیریت دقیق قیمتها در سطح بازار، جهت صیانت از حقوق مصرفکنندگان با جدیت دنبال میشود.
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