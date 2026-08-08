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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

صعود نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

صعود نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

قیمت فروش حواله دلار و یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز شنبه ۱۷ مرداد با افزایش همراه بود، در حالی که نرخ روبل کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت فروش حواله ارزهای اصلی در معاملات امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ با نوسانات متفاوتی همراه بود که در این میان دلار و یورو روندی صعودی را تجربه کردند.

بر اساس آمارهای معاملاتی، نرخ حواله دلار آمریکا با افزایش ۲۳۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به ۱۵۴ هزار و ۴۵۱ تومان رسید. همچنین قیمت حواله یورو نیز با رشد ۴۷۹ تومانی، به ۱۷۸ هزار و ۵۴۲ تومان رسید.

در سایر معاملات، حواله درهم امارات با رشد ۶۳ تومانی به ۴۲ هزار و ۵۶ تومان رسید و نرخ حواله یوان چین نیز با افزایش ۴۴ تومانی، ۲۲ هزار و ۸۸۸ تومان معامله شد. در مقابل، حواله روبل روسیه تنها ارزی بود که با افت ۱.۵۲ درصدی مواجه شد و به قیمت یک هزار و ۸۷۹ تومان کاهش یافت.

کد مطلب 6911023
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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