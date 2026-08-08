به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، این شرکت دو محصول شامل کرم ضدآفتاب و کرم نرمکننده و مرطوبکننده را با هدف افزایش سرعت جذب، کاهش حس چربی روی پوست و بهبود تجربه مصرفکنندگان تولید کرده است. به گفته سازندگان، استفاده از فرمولاسیون نانویی موجب شده این محصولات علاوه بر پخشپذیری مناسب، برای انواع شرایط آبوهوایی و پوستهای حساس نیز قابل استفاده باشند.
قیمت رقابتی، بهرهگیری از ترکیبات مؤثر و تمرکز بر نیازهای بازار داخلی از دیگر ویژگیهایی است که میتواند این محصولات را به گزینهای قابل توجه در بازار روبهرشد محصولات مراقبت از پوست تبدیل کند.
شرکت پارس حنان تبریز با تکیه بر فناوری نانو، مجموعهای از محصولات مراقبت از پوست را توسعه داده که با هدف ارتقای کیفیت فرآوردههای آرایشی و بهداشتی و پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان تولید شدهاند. این شرکت که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده، اکنون محصولات دانشبنیانی را به مرحله تجاریسازی رسانده است.
مهمترین تولیدات این شرکت شامل کرم ضدآفتاب و کرم نرمکننده و مرطوبکننده است که هر دو با فرمولاسیون مبتنی بر نانو طراحی شدهاند. استفاده از این فناوری، بافتی سبک و جذب سریع را برای محصولات فراهم کرده و در عین حال از ایجاد حس چربی و سنگینی روی پوست جلوگیری میکند.
کرم ضدآفتاب این شرکت علاوه بر محافظت از پوست در برابر پرتوهای مضر خورشید، بهگونهای فرموله شده که بهسرعت جذب پوست شود و استفاده روزانه از آن آسان باشد. همچنین کرم نرمکننده و مرطوبکننده با بهرهگیری از ترکیبات گیاهی و طبیعی، به حفظ رطوبت پوست کمک کرده و برای استفاده در شرایط آبوهوایی متفاوت، از مناطق گرمسیر تا سردسیر، مناسب است.
برنامهریزی این شرکت برای عرضه محصولات بر اساس ویژگیهای جمعیتی و اقلیمی انجام شده است. تولیدکنندگان اعلام کردهاند که این محصولات بهویژه برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال طراحی شده و ویژگیهایی مانند جذب سریع، پخش یکنواخت، بافت سبک و قیمت مناسب از مهمترین مزیتهای رقابتی آنها به شمار میرود.
نخستین محصول تجاری این شرکت، کرم نرمکننده و مرطوبکننده، در سال ۱۴۰۳ با تولید ۸۰۰ تیوب وارد بازار شد. پس از بررسی بازخورد مصرفکنندگان و استقبال اولیه، ظرفیت تولید افزایش یافت و در مرحله بعد، چهار هزار تیوب از این محصول به بازار عرضه شد؛ روندی که از رشد تدریجی تولید و افزایش تقاضا برای این محصولات حکایت دارد.
به گفته مسئولان شرکت، تمرکز بر تحقیق و توسعه، استفاده از فناوریهای نوین و توسعه سبد محصولات، از مهمترین برنامههای آینده این مجموعه است. پارس حنان تبریز امیدوار است با توسعه ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات، علاوه بر تقویت حضور در بازار داخلی، زمینه ورود به بازارهای صادراتی را نیز فراهم کند.
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