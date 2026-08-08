حجت‌الاسلام مصطفی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه کشور، استان مازندران و شهرستان ساری، به‌ویژه خبرنگاران حوزه هیئات مذهبی، اظهار کرد: رسانه زمانی می‌تواند در خدمت مردم باشد که هویت و حریت خود را حفظ کند.

وی افزود: خبرنگاری که صرفاً تابع یک جریان سیاسی یا اداری باشد و پوشش خبری مجموعه‌ای خاص را دنبال کند، نمی‌تواند آن‌گونه که باید به مردم کمک کند؛ چراکه رسالت اصلی خبرنگار، انتقال واقعیت‌ها و موضوعاتی است که برای جامعه اهمیت دارد.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها طی شب‌های اخیر، بیان کرد: یکی از خلأهایی که امروز در فضای رسانه‌ای احساس می‌شود، کمبود روایت دقیق و مستمر از این اجتماعات مردمی است. مردم در حدود ۱۶۰ شب حماسه‌هایی را رقم زده‌اند و انتظار می‌رود این اتفاقات، شهر به شهر و شب به شب، به شکل مناسب برای افکار عمومی روایت شود.

حجت‌الاسلام رمضانی ادامه داد: به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین سوژه‌های رسانه‌ای امروز باشد، اما آن‌گونه که انتظار می‌رود در تیترها و سرفصل‌های خبری مورد توجه قرار نگرفته است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی گفت: در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، کانون‌های فرهنگی، مؤسسات قرآنی و هیئات مذهبی، اتفاقات ارزشمند و جریان‌های فرهنگی متعددی در حال شکل‌گیری است که باید به گوش مردم برسد.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری با بیان اینکه هر هیئت مذهبی می‌تواند یک رویداد رسانه‌ای باشد، افزود: در هر مجلس، خطیب یک اندیشه و جریان فکری را منتقل می‌کند، مداح شعر و محتوای جدید ارائه می‌دهد و مخاطبان نیز با حال و هوای خاصی در این برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند؛ اما بخش زیادی از این ظرفیت‌ها در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند.

حجت‌الاسلام رمضانی تصریح کرد: خبرنگار می‌تواند روایت کند که در یک هیئت مشخص، در یک شب خاص چه موضوعی از سوی خطیب مطرح شده، مداح چه شعری خوانده، این محتوا چه بازتابی داشته و مردم با چه حال و هوایی در مراسم حضور پیدا کرده‌اند. این نوع روایت‌ها باید در فضای رسانه‌ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اخبار رسانه‌ای به مسائل سیاسی و جدال‌های این حوزه اختصاص پیدا کرده است، گفت: نباید از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی غافل شد و لازم است رسانه‌ها به موضوعات فرهنگی نیز با جدیت بیشتری بپردازند.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری همچنین موضوع حجاب و فرهنگ عمومی را از دیگر سوژه‌های مهم رسانه‌ای عنوان کرد و افزود: مسئله فرهنگ حجاب در برابر جریان‌هایی که به دنبال ایجاد دوقطبی و آسیب به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند، نیازمند توجه رسانه‌ای است و خبرنگاران باید بتوانند واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه را به شکل دقیق و مسئولانه روایت کنند.

حجت‌الاسلام رمضانی در ادامه با اشاره به برنامه هیئات مذهبی ساری برای حضور در مشهد مقدس اظهار کرد: در ایام پیش رو، شماری از هیئات مذهبی شهر ساری در قالب کاروان‌های مختلف به مشهد اعزام می‌شوند و در حسینیه‌ها و مکان‌های پیش‌بینی‌شده به اجرای برنامه‌های عزاداری خواهند پرداخت.

وی افزود: این سنت سال‌هاست که در میان هیئات مذهبی ساری برقرار است و حدود ۲۰ تا ۲۵ هیئت مذهبی شهر در ایام منتهی به سالروز شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع) در مشهد مقدس مستقر شده و به برگزاری مراسم عزاداری می‌پردازند.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری خاطرنشان کرد: حضور خبرنگاران در میان این عزاداران و زائران فرصت مناسبی برای روایت حال و هوای معنوی این کاروان‌ها و انتقال فضای مراسم به مردم ساری است و انتظار می‌رود رسانه‌ها از این ظرفیت نیز برای تولید گزارش‌های میدانی و روایت‌های فرهنگی استفاده کنند.

وی در پایان ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار، برای فعالان عرصه رسانه آرزوی موفقیت کرد.