شب نشست هنرمندان در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب نشست هنرمندان شهر شهیر قزوین از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با عنوان «شهر و هنر» چهارشنبه شب با حضور سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی صفری شهردار قزوین، داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، رشید کاکاوند شاعر، اکبر اسکندرنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، محمد درافشانی رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد.

حکمت الله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در این شب نشست گفت: قزوین با داشتن هنرمندان شاخص در عرصه های مختلف در عرصه فرهنگ و هنر می درخشد و باید این شخصیت ها را به نسل جوان معرفی کنیم.

داودی بیان کرد: مجله شفاهی ۱۶ سال قبل در قزوین راه اندازی شد اما ادامه نیافت و امروز خوشحالیم بار دیگر این حرکت فرهنگی با کمک سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری دوباره کلید خورده است.

وی یادآورشد: هنرمندان انسانهایی حساس و عاطفی هستند که باید بتوانیم با درک شرایط آنها ضمن معرفی افراد شاخص به نسل جوان، حمایت لازم را از آنها انجام دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: مجله هنری با معرفی هنرمندان جوان و پیش کسوت استان بستر خوبی برای حمایت از افراد تاثیرگذاری است که در کنار آن می تواند فضای بانشاطی را در شهر ایجاد کند.

حسین سلطانزاده رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم در خصوص دیرینه شناسی هنر در شهر گفت: زلزله به عنوان حادثه غیر مترقبه یک وضعیت اسف باری در شهرها ایجاد می کند و در کنار آن مصالح ارزان آسیب دیگری است که به معماری وارد می کند.

وی اضافه کرد: در کاخها و بناهای حکومتی در گذشته شاهد معماری محکم و مطلوب تری بوده ایم که به نگاره، رنگ و رایحه در معماری شهری هم توجه شده است.

سلطانزاده گفت: تخت جمشید و ایوان مداین دو مجموعه ای است که تکرار شدنی نیست و با معماری باشکوهش توانسته نماد فرهنگی مهمی باشد زیرا این آثار با گردآوری ۳ هزار نفر بنا و معمار و سپس انتخاب ۳۰ معمار برجسته و در نهایت ۳ نفر این شاهکار عملیاتی شد.

مریم ارمغان در خصوص ضرورت هنر برای شهر گفت: فضا یک رویداد است که از خلال آن یک اثر تحقق یافته لذا باید نگاه ما به شهر فرق کند و اغلب فضاهای شهری به دلیل فعالیتهای مختلف بصورت بصری و غیر بصری توسط زیست کنندگانش درک می شود.

وی اضافه کرد: هویت بخشی به شهر و شهروندان از طریق هنر می تواند صورت گیرد و ریشه های تاریخی بشدت قدرتمند هستند اما معماری مدرن به ما هویت نمی دهد و ارتقا فرهنگ و سلیقه سهروندان از طریق هنر در شهر محقق می شود. هنر می تواند در تکامل اجتماعی استفاده شود و هنر می تواند تسگین دهنده زندگی باشد.

ارمغان تصریح کرد: نشانه یک شهر خوب داشتن دوام با قدرت زندگی است و شهر اگر بستر هنرهای آیینی، تئاتر، موسیقی و تعزیه باشد می تواند به فضای شهری به عنوان یک کالبد کمک کند.

اجرای هنرمندانه نمایش. شعرخوانی. نقالی. شاهنامه خوانی. دکلمه و تجلیل از استادان هنر در مجله هنری جذابیت و گیرایی ابتکارانه ای به این مجلس داده بود.

ناهید حیاتی کتابدار و شاعر کتاب «مشاهیر قزوین» نوشته نور محمدی را معرفی کرد.

پاسداشت استاد رشید کاکاوند

رشید کاکاوند شاعر و نویسنده معاصر هم گفت: قزوین انسانهای بزرگی دارد و باید به آن افتخار کرد.

وی بیان کرد: اگر جوانان را بشناسیم و به آنها میدان دهیم به رشد و توسعه همه جانبه می رسیم.

کاکاوند اضافه کرد: قزوین همه چیز دارد و می تواند به دیگران معرفی می شود و ما با کمک هنرمندان باید بستری فراهم کنیم تا مردح دیگر نقاط جهان هم صدای قزوین را بشنوند.

کاکاوند در ادامه غزلی از حسین منزوی را قرائت کرد که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

در این نشست هنرمندان گفتند: خوشحالیم پاتوقی ایجاد شده تا هنرمندان دور هم جمع شده و با هم گفتگو کنند و با همه اتفاقات اقتصادی، اقبال خانواده ها به هنر کمتر نشده و تلاش می شود فرزندان به سمت هنر سوق پیدا کنند البته خرید آثار هنری تحت تاثیر قرار گرفته که باید فرهنگ سازی کنیم تا رونق گیرد.

همچنین هنرمندان اظهارداشتند: باید کمک کنیم تا در مناسبتها و مراسم به جای هدایای غیر فرهنگی از صنایع دستی و آثار هنری هدیه داده شود تا اقتصاد هنر شکوفا شود.

هنرمندان یادآورشدند: در هنر شاید اقتصاد تاثیرگذار باشد اما نشناختن هنر می تواند اقبال را کم کند لذا هنرمندان باید تلاش کنند هنر فاخر ارایه کنند و مسئولان هم هنر را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

برگزاری مجله های شفاهی می تواند به شناخت هنر کمک کند

در این نشست گفته شد: مردم در عرصه هنر سطحی نگر شده اند و فاصله ای بین مردم و هنرمندان افتاده است وقتی هنرمند نمی تواند گذران زندگی کند اصل هنر زیر سوال رفته و تحت تاثیر قرار می گیرد.

مجله شفاهی با قالبی نو و هنرمندانه برگزار شد تا نشان دهد در قزوین هنرمندان بی ادعایی هستند که اگر دیده شوند قادرند کارهای تاثیرگداری انجام دهند برنامه مجله هنری حتی در احرا و ردکن اجرا جذاب بود. برنامه ای که می توانست به جای ساعتها تامین برنامه های تکراری انتن رسانه ملی در قزوین را پر کند اما باید هنرمندان عادت کنند در جاهای دیگر دیده شوند اصولا خلاقبت و ابتکار زمانی پذیرفته می شود که جنس شما از آن باشد. به هنرمندان ارزش قایل شویم.

شعر خوانی در وصف پاییز توسط مژگان عباسلو با یک غزل یلدایی، تجلیل از هنرمند حکاک استاد بابایی، تجلیل از رشید کاکاوند شاعر معاصر از دیگر برنامه های این مجله هنری بود.