۲۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی جذب و پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید شهرستان دیواندره، اظهارداشت: با تلاش و هم افزایی اعضای کارگروه اشتغال شهرستان، ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی جذب و به طرح های مشمول پرداخت شد.

وی با بیان اینکه کمیته رصد و پالایش طرح های اشتغالزایی باید به صورت مستمر بر اجرای طرح های اشتغالزایی نظارت داشته باشد، افزود: دبیرخانه کارگروه اشتغال با جدیت برنامه های کمیته رصد و پالایش طرح های اشتغالزایی را پیگیری و برنامه ریزی کند.

فرماندار شهرستان دیواندره به نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در ایجاد اشتغال پایدار روستایی اشاره کرد و ادامه داد: در پرداخت تسهیلات خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، باید ظرفیت های شهرستان و توانایی هایی فردی مد نظر قرار گیرد.

توان مهمترین ظرفیت شهرستان برای اشتغالزایی را دامپروری و کشاورزی عنوان کرد و یادآور شد: توانمندسازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با بررسی دقیق و نظارت جدی انجام شد بطوری که اشتغال پایدار و رشد اقتصادی خانوار را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان سخنان خود برنامه ریزی در واگذاری طرح های اشتغالزایی و رعایت تعادل دام و مرتع در تسهیلات دامپروری را خواستار شد و از اعضای کارگروه اشتغال شهرستان خواست تا برای جذب اعتبارات مرحله دوم این طرح آمادگی لازم را داشته باشند و طرح های مورد نظر را مورد بررسی قرار دهند.