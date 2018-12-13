دغدغه تعالی حوزه علمیه را داریم/ حوزه مادر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی شامگاه چهارشنبه در دیدار مدیر حوزه‌های علمیه با مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد اظهار داشت: حوزه علمیه برای همه دغدغه‌مندان و عالمان دینی مهم است. هر چقدر عمق نگاه و دغدغه مندی نسبت به دین بیشتر می‌شود اهمیت حوزه علمیه بیشتر می‌شود.

وی گفت: حوزه علمیه پرورشگاه عالمان و فرهیختگان و مبارزان بزرگی مثل امام خمینی(ره) است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که حوزه علمیه مادر انقلاب اسلامی است اظهار داشت: محصولات حوزه علمیه در تولید علم و دانش و در جامعه نمود پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام قمی با تاکید بر این که نقش مادری حوزه علمیه را نمی‌شود نادیده گرفت، تاکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی یک سازمان حوزوی است که دارای هویت طلبگی بوده و ما این هویت را جدی گرفتیم و در تلاش هستیم آن را ارتقا دهیم.

وی تاکید کرد: همه آن‌هایی که در سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت دارند و افرادی که با این سازمان مرتبط هستند دغدغه تعالی حوزه علمیه را دارند. با این ائتلافی که رقم می‌خورد در مبارزه‌ای که با شرک و کفر داریم می‌توانیم بازوی موثری برای حوزه علمیه باشیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: فردای روشن‌تر و موثرتری برای انقلاب اسلامی رقم می‌خورد و همه باید به هم افزایی و همگرایی سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه کمک کنند.

به گفته حجت‌الاسلام قمی، تعامل این دو نهاد به تقویت حوزه علمیه و ارتقای سطح دینداری و انقلابی گری جامعه می‌انجامد.