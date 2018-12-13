به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نسبت به سخنان «مایک پامپئو» در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت:
پامپئو، در جدیدترین سوءاستفاده مضحک از شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رجزخوانی کرده و برنامههایش برای نقض بیشتر [این قطعنامه را] مشخص کرد؛
تأیید کرد که آمریکا و متحدانش درباره موشکها[ی ایران] به قطعنامه ملغیشده ۱۹۲۹تکیه دارند؛
آمریکای منزویشده را به اولین عضو دائم شورای امنیت تبدیل کرد که کشورهای دیگر را بابت پایبندی به قطعنامهها تنبیه میکند.
نظر شما