  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۸

واکنش ظریف به اظهارات وزیر خارجه آمریکا:

آمریکا هنوز به قطعنامه‌های لغو شده استناد می‌کند

آمریکا هنوز به قطعنامه‌های لغو شده استناد می‌کند

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: «پامپئو» تأیید کرد که آمریکا و متحدانش درباره موشک‌های ایران به قطعنامه ملغی‌شده ۱۹۲۹تکیه دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نسبت به سخنان «مایک پامپئو» در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت:

پامپئو، در جدیدترین سوءاستفاده مضحک از شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رجزخوانی کرده و برنامه‌هایش برای نقض بیشتر [این قطعنامه را] مشخص کرد؛

 تأیید کرد که آمریکا و متحدانش درباره موشک‌ها[ی ایران] به قطعنامه ملغی‌شده ۱۹۲۹تکیه دارند؛

آمریکای منزوی‌شده را به اولین عضو دائم شورای امنیت تبدیل کرد که کشورهای دیگر را بابت پایبندی به قطعنامه‌ها تنبیه می‌کند.

کد مطلب 4483950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      شاید هم آنها درست میگویند و مانند تحریم هایی که میگفتید لغو شده نه تعلیق این قطعنامه ها هم لغو نشده بوده و تعلیق!! البته که اگر اینگونه بوده شما خبر داشتید!
    • DE ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      قطنامه 1929 متنش برای مردم کاار بشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها