به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، تاریا کرونبرگ با اشاره به این که این دور از تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا علیه ایران با دورههای پیشین تفاوت دارد، اظهار داشت: آمریکا از طریق کنترلی که بر دلار بهعنوان مرجع اصلی تبادلات مالی دارد، شرکتهای اروپایی را هم تحت کنترل خود درآورده است. به همین دلیل بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی از تبعات این دوره از تحریمها ترسیدهاند و همین ترس مانع تداوم فعالیت آنها با ایران شده است.
رئیس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران با اشاره به تلاش اتحادیه اروپا برای راهاندازی SPV بهعنوان کانال ارتباط مالی میان ایران و اروپا، گفت: باید بگویم مسئولان این طرح در اروپا ۲۴ ساعته مشغول کار روی آن هستند و تلاش دارند آن را هرچه زودتر به مرحله اجرا برسانند. اما باید توجه داشته باشیم که این تجربه هم برای ایران و هم اتحادیه اروپا، کاملاً جدید است و همین تازگی باعث شده تاکمی تأخیر درروند کار پیش بیاید.
به گفته کرونبرگ هدف اصلی از راهاندازی این سازوکار مالی، جلوگیری از به کار بردن دلار در مبادلات اقتصادی است. فضایی شفاف برای توسعه تجاری و مبادلات اقتصادی میان ایران و اروپا بهصورت متعادل ایجاد خواهد شد؛ درست مانند سیستمی که قبلاً در مبادلات کالا با کالا وجود داشت.
رئیس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران ضمن محرمانه تلقی کردن جزییات راهاندازی این کانال ویژه مالی، افزود: وزرای اقتصاد کشورهای اروپایی بهخصوص انگلیس، فرانسه و آلمان در حال کار روی این راهحل هستند و جزئیات بهزودی نهایی شود. تنها میتوانم بگویم سازوکارهای جدیدی درراه است که شرکتها، هم شرکتهای ایرانی و هم شرکتهای اروپایی، باید برای استفاده از آنها آموزش لازم را ببینند.
رئیس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران تصریح کرد: امیدواریم که این راهحل همانطور که فدریکا موگرینی هم اشاره کرد تا آخر امسال نهایی شود؛ که این نهایی شدن بیشتر به بخشهای فنی و مسائل تکنیکی SPV مربوط است؛ اما قطعاً برای اینکه شرکتها بتوانند رسماً از این کانال مالی استفاده کنند به زمان بیشتری نیاز داریم.
SME ها، منتفع نهایی SPV هستند
به اعتقاد تاریا کرونبرگ، شرکتهایی که بیشترین نفع را از این سازوکار مالی ویژه خواهند برد، شرکتهای کوچک و متوسط هستند که در دوران تحریمها تأکید بسیاری بر همکاری آنها از سوی مقامهای ایرانی و اروپایی میشود. علاوه بر این در تلاشیم تا از این سازوکار در صنایع غذایی و دارویی که مشمول تحریمها نیستند، استفاده کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: برجام تنها در مورد منافع اقتصادی نیست، بلکه در مورد اهداف سیاسی و همکاری مشترک ایران با کشورهای دیگر و اروپاست؛ بنابراین من فکر میکنم هم ایران و هم اروپا باید خوشحال باشند که توانستهاند در چارچوب این توافق بینالمللی به این ارتباط دوطرفه دست پیدا کنند.
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