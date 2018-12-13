توقیف محموله میلیاردی کالای قاچاق در سمنان/متهم ۳۱ ساله دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح‌الامین قاسمی ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی نیروی انتظامی استان بابیان اینکه در راستای حمایت از کالای ایرانی مبارزه با قاچاق به‌صورت جدی پیگیری و رصد می‌شود، ابراز داشت: بر همین اساس مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز به یک دستگاه تریلی مظنون شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی اولیه از این تریلی یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق شامل اسباب‌بازی، روغن پالم، امپلی فایر و مکمل‌های دارویی و غذایی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه در پی کشف کالای قاچاق از تریلی متهم ۳۱ ساله دستگیر و به دادسرا اعزام شد، ابراز داشت: گسترش قاچاق کالا اثرات سوء و منفی بر تولیدات داخلی و امنیت اقتصادی جامعه دارد از همین رو طرح‌های مقابله‌ای پلیس سمنان با شدت به‌طور مستمر اجرا می‌شود.

قاسمی بابیان اینکه مقابله قاطع با قاچاقیان کالا می‌تواند در رشد اقتصاد کشور اثرگذار باشد، اضافه کرد: از شهروندان و هم استانی‌ها تقاضا می‌شود به‌محض مشاهده موارد مشکوک قاچاق کالا بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام شود.