به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (پنجشنبه) از پروژه در حال احداث مرکز فرهنگی و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم بازدید کرد.
معاون هماهنگکننده ارتش در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز ارتش از توان دفاعی بسیار مطمئن و بالایی برخوردار است، گفت: نیروهای مسلح به خصوص ارتش تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا و با همراهی مردم همیشه در صحنه، همچون دوران دفاع مقدس در مقابل تهدیدهای دشمنان با قاطعیت ایستاده و دشمن را از هرگونه اقدامی پشیمان خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به ساخت سلاحها و تجهیزات نظامی از جمله هواپیما، ناوشکن و ... در داخل کشور تصریح کرد: ما در طول ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با تحریمهایی مواجه بودهایم، با این حال، روز به روز به خودباوری بیشتر در عرصه نظامی رسیدهایم و ان شاءالله در چهل سالگی انقلاب هم شاهد رونمایی از تجهیزات جدیدتری خواهیم بود.
امیر سیاری تاکید کرد: آنچه که به عنوان دستاورد چهل ساله انقلاب اهمیت دارد، تربیت نیروهای مومن، قوی و انقلابی است که همت خود را برای حفظ دستاوردهای انقلاب و کشور و ایستادگی در برابر دشمنان گماردهاند.
رئیس ستاد ارتش با اشاره به ساخت موزههای دفاع مقدس گفت: این اقدام، یکی از کارهای ارزشمندی است که در همه استانهای کشور انجام میشود و برای این مرکز در قم نیز فضای خوب و زیبایی در نظر گرفته شده که انشاءالله به لطف حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، بازدیدکنندگان فراوانی خواهد داشت.
نظر شما