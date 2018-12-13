به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تازه‌ترین یاوه سرایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی که انجام عملیات نظامی داخل مرزهای ایران را منتفی ندانست، گفت: گرچه رژیم فاسد و تجاوزگر صهیونیستی این مظهر اوهام، کینه و نفرت هرگز و هیچگاه جرات چنین اقدامی را نخواهد داشت، اما بیان چنین کلمات گستاخانه و شرم آوری از سر جهل یا هذیان توسط نخست وزیر رژیمی متجاوز، دانسته یا نادانسته تهدید یک کشور بزرگ و تاریخی به اقدامی نظامی تلقی میشود که قطعا در مجامع و نهادهای حقوقی و بین المللی پیگیری خواهد شد.

قاسمی ریشه و منشاء شکل گیری رژیم صهیونیستی را بر مبنای تجاوز و تهدید کشورهای منطقه خواند و افزود: در حالی که در دهههای گذشته این رژیم اصلی ترین عامل بر هم زدن ثبات و امنیت و منشاء انواع نزاع ها و جنگ و کشتار انسانها از هر قوم و ملیت و مذهبی در خاورمیانه بوده است به شکل خنده آوری و بی هیچ شرمی به دروغ برای ثبات منطقه ابراز نگرانی می کند.

قاسمی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی که در برابر ایستادگی و دفاع شرافتمندانه مردم و گروههای مقاومت در سراسر منطقه احساس عجز و ناتوانی می کند باید به خوبی دانسته باشد که جمهوری اسلامی ایران از چنان توانمندی دفاعی ـ نظامی و پشتوانه مردمی برخوردار است که تعبیر خواب های پریشان این کوته بینان کینه توز و جنگ طلب را چون همیشه ناممکن و آنان را از امکان بیان این یاوه گویی های بیمار گونه و مالیخولیایی پشیمان خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: ایران سرفراز و مقتدر با مردمانی خردورز و متکی به تاریخ و فرهنگی اصیل و با پیروی از تمامی تجارب تاریخی و با اعتقادی راسخ به تلاش برای مبارزه با تروریسم، تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه و ارتقای توسعه و رفاه، افکار و امیال شوم بدخواهان این ملت و سرزمین پایا و پویا را بی اثر خواهد کرد.