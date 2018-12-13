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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۸

سخنگوی وزارت امور خارجه:

خواب‌های سران رژیم صهیونیستی هرگز تعبیر نمی‌شود

خواب‌های سران رژیم صهیونیستی هرگز تعبیر نمی‌شود

سخنگوی وزارت خارجه گفت: رژیم صهیونیستی باید به خوبی دانسته باشد که  ایران از چنان توانمندی دفاعی برخوردار است که تعبیر خواب‌های پریشان این کوته بینان کینه توز را چون همیشه ناممکن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تازه‌ترین یاوه سرایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی که انجام عملیات نظامی داخل مرزهای ایران را منتفی ندانست، گفت: گرچه رژیم فاسد و تجاوزگر صهیونیستی این مظهر اوهام، کینه و نفرت هرگز و هیچگاه جرات چنین اقدامی را نخواهد داشت، اما بیان چنین کلمات گستاخانه و شرم آوری از سر جهل یا هذیان توسط نخست وزیر رژیمی متجاوز، دانسته یا نادانسته تهدید یک کشور بزرگ و تاریخی به اقدامی نظامی تلقی میشود که قطعا در مجامع و نهادهای حقوقی و بین المللی پیگیری خواهد شد.

قاسمی ریشه و منشاء شکل گیری رژیم صهیونیستی را بر مبنای تجاوز و تهدید کشورهای منطقه خواند و افزود: در حالی که در دهههای گذشته این رژیم اصلی ترین عامل بر هم زدن ثبات و امنیت و منشاء انواع نزاع ها و جنگ و کشتار انسانها از هر قوم و ملیت و مذهبی در خاورمیانه بوده است به شکل خنده آوری و بی هیچ شرمی به دروغ برای ثبات منطقه ابراز نگرانی می کند.

قاسمی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی که در برابر ایستادگی و دفاع شرافتمندانه مردم و گروههای مقاومت در سراسر منطقه احساس عجز و ناتوانی می کند باید به خوبی دانسته باشد که جمهوری اسلامی ایران از چنان توانمندی دفاعی ـ نظامی و پشتوانه مردمی برخوردار است که تعبیر خواب های پریشان این کوته بینان کینه توز و جنگ طلب را چون همیشه ناممکن و آنان را از امکان بیان این یاوه گویی های بیمار گونه و مالیخولیایی پشیمان خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: ایران سرفراز و مقتدر با مردمانی خردورز و متکی به تاریخ و فرهنگی اصیل و با پیروی از تمامی تجارب تاریخی و با اعتقادی راسخ به تلاش برای مبارزه با تروریسم، تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه و ارتقای توسعه و رفاه، افکار و امیال شوم بدخواهان این ملت و سرزمین پایا و پویا را بی اثر خواهد کرد.

کد مطلب 4484415
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مهدی نسیمی IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
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      پاسخ
      اگر گلوله ای به سمت ایران شلیک شود تل آویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد. قاسمی باید محکمتر جواب میداد نه با سستی.

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