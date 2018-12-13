بابل و ترکیه فینالیست مسابقات کشتی آزاد جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با حضور هشت تیم از هفت کشور جهان از صبح پنجشنبه در بابل آغاز شد وتیم های بیمه رازی بابل و ترکیه با ۳ پیروزی در مسابقات مقدماتی، به عنوان تیم های اول گروه های اول و دوم به دیدار فینال این مسابقات راه یافتند.

همچنین تیم های پاس ستارگان ساری و گرجستان نیز به عنوان تیم های دوم گروه راهی دیدار رده بندی شدند.

رده بندی تیم ها در پایان مسابقات گروهی شامل گروه یک: بیمه رازی بابل، پاس ستارگان ساری، اوکراین و مجارستان و گروه دو شامل ترکیه،گرجستان ،قرقیزستان و هند است.



نتایج دیدارهای گروهی در گروه یک، دور اول، پاس ستارگان ساری ۱۰ – مجارستان صفر، بیمه رازی بابل ۹- اوکراین یک، دور دوم: پاس ستارگان ساری ۷- اوکراین ۳، بیمه رازی بابل ۱۰ – مجارستان صفر، دور سوم:

بیمه رازی بابل ۹- پاس ستارگان ساری یک، اوکراین ۸- مجارستان ۲ وگروه دو: دور اول:گرجستان ۹- قرقیزستان یک، ترکیه ۶- هند ۴ و دور دوم: قرقیزستان، برنده ۵- هند ۵ (امتیاز مثبت ۲۲ به ۲۰ به سود قرقیزستان)

ترکیه ۸- گرجستان ۲و دور سوم: ترکیه ۶- قرقیزستان ۴ و گرجستان، برنده ۵ – هند ۵ (امتیاز مثبت ۲۴ به ۲۲ به سود گرجستان) بوده است.