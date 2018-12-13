به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، رضا ملک زاده در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر ارتقا شاخص های کمی در سال های اخیر پژوهش ها به لحاظ کیفی نیز از رشد خوبی برخوردار بوده است.

وی افزود: در یک مطالعه بین المللی که وضعیت سلامت را در ۱۵۰ کشور دنیا بررسی کرده از مجموع ۳ هزار و ۶۷۶ محقق ۲۰۰ نفر از پژوهشگران ایرانی هستند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: براساس داده های این پژوهش امید به زندگی مردان ایرانی به ۷۶ سال و امید به زندگی زنان ایرانی به ۸۰ سال افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال و کودکان زیر ۵ سال نیز دو شاخص مهم دیگریست که نشان دهنده ارتقای وضعیت سلامت در جامعه ایران است که اکنون تعداد مرگ و میر در این دو شاخص زیر ۲۰ نفر است.

ملک زاده با بیان اینکه مهمترین عامل مرگ و میر در ایران فشار خون است، تصریح کرد: ۳۰ درصد ایرانیان بالای ۱۸ سال به بیماری فشار خون مبتلا هستند و از این تعداد فقط ۲۰ درصد فشار خون خود را کنترل می کنند.

وی اظهار داشت: در حالی بیماری های غیرواگیر بیشترین تعداد مرگ و میر و ناتوانی زودرس در کشور را به خود اختصاص داده اند که با پیشگیری می توان تا ۸۰ درصد این مرگ و میرها را کاهش داد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به تشریح وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پرداخت و گفت: نیمی از تولیدات علمی در این دانشگاه در حوزه بالینی است و بقیه آن به علوم پایه و بهداشت اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با شاخص های کیفی چهارگانه مانند استنادات علمی، تدوین مقالات با همکاری های بین المللی فاصله زیادی با متوسط کشوری دارد که باید با تشکیل گروه های تحقیقاتی قوی به زودی این فاصله را جبران کرد.

ملک زاده به رتبه دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اشاره کرد و گفت: دانشکده بهداشت این دانشگاه رتبه ۹، دانشکده دندانپزشکی رتبه ۱۴، دانشکده پرستاری رتبه ۱۴ و دانشکده پزشکی رتبه ۲۲ را در میان دانشکده های کشور به خود اختصاص داده اند.