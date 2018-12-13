تظاهرات صدها صهیونیست در مقابل منزل نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، صدها شهرک نشین صهیونیست در قدس اشغالی پنج شنبه شب در اعتراض به وخامت اوضاع امنیتی در سرزمین های اشغالی، در مقابل منزل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

بنا بر اعلام منابع صهیونیستی، تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی با مضمون «از مرگ خسته شدیم»، «مرگمان جلوی چشممان است»، «ساکت نخواهیم ماند چرا که از مرگ خسته شده ایم» و «آقای نتانیاهو امنیتی که وعده داده بودی کجاست» در دست داشتند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی ظهر پنج شنبه به کشته شدن دو نظامی این رژیم و زخمی شدن دو نظامی دیگر در پی تیراندازی به گروهی از نظامیان نزدیکی شهرک صهیونیست نشین جفعات اساف در رام الله اعتراف کرد.

یک منبع فلسطینی اعلام کرد که مجری این عملیات پس از پیاده شدن از خودروی خود، از فاصله ای بسیار نزدیک به سمت نظامیان صهیونیست تیراندازی کرد و از محل حادثه دور شد.