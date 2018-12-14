بنای تاریخی گوهرتاج در املش در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری املش در این باره گفت: بنای تاریخی گوهر تاج که در مرکز شهر املش قرار داشت در آتش سوخت و به صورت کامل تخریب شد.

قاری‌زاده افزود: هنوز علت آتش سوزی این بنای تاریخی مشخص نیست.

وی ادامه داد: به محض اطلاع از آتش سوزی این بنا ۱۶ آتش نشان با ۸ خودروی اطفای حریق از املش، رانکوه، رحیم آباد، شلمان، کومله، اطاقور و لنگرود به مدت ۴ ساعت تلاش و از گسترش آتش سوزی و سرایت آن به ساختمان‌های جانبی جلوگیری کردند.

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری املش با اشاره به اینکه این آتش سوزی هیچ خسارت جانی نداشته است، گفت: علت آتش سوزی و میزان خسارت در دست بررسی است.