امحای ۱۲۰۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: شناسایی مراکز فعال در این حوزه با بررسی الگوی مصرف مشترکان، تحلیل مصرف‌های غیرمتعارف، رصد اطلاعاتی و همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه امحای این تجهیزات با مجوز مقام قضایی و با حضور نماینده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته است، افزود: برخورد با مراکز غیرمجاز علاوه بر جمع‌آوری تجهیزات، شامل پیگیری قضایی پرونده متخلفان و اعمال مجازات‌ها و جریمه‌های قانونی نیز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به میزان مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز تصریح کرد: هر دستگاه به‌طور متوسط حدود ۲.۵ کیلووات برق مصرف می‌کند و فعالیت یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه از این نوع، باری نزدیک به سه مگاوات به شبکه تحمیل می‌کند.

حسینی کارنامی ادامه داد: در صورت فعالیت مستمر این تجهیزات، مصرف ماهانه برق آن‌ها به حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار کیلووات‌ساعت می‌رسد که معادل مصرف برق نزدیک به هفت هزار خانوار است.

وی با بیان اینکه فعالیت این دستگاه‌ها می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر تجهیزات توزیع برق وارد کند، گفت: بار مصرفی یادشده از نظر ظرفیت با حدود ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰ کیلوولت‌آمپری برابری می‌کند و تداوم استفاده غیرمجاز از آن‌ها ممکن است به افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات برقی مشترکان و کاهش پایداری شبکه منجر شود.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی خاطرنشان کرد: پایش مستمر مصرف، بررسی گزارش‌های مردمی و انجام بازرسی‌های میدانی برای شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز در استان ادامه دارد و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز یا موارد غیرعادی در مصرف برق، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا شماره ۱۲۱ اطلاع دهند.

کارنامی مشارکت مردم در گزارش‌دهی تخلفات را در شناسایی این مراکز و صیانت از شبکه برق مؤثر دانست و بر ضرورت همکاری مشترکان برای حفظ پایداری تأمین برق استان تأکید کرد.