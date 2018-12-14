عربستان صادرات نفت به آمریکا را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از این که در ماه‌های اخیر عربستان سعودی بازارهای آمریکا را با سیلی از صادرات نفت خام پر کرد، حالا در نظر دارد از میزان این صادرات بکاهد.

منابعی آگاه از برنامه‌های شرکت نفت دولتی عربستان سعودی، آرامکو، خبر دادند که این شرکت به دنبال توافق اوپک برای کاهش تولیدات، به پالایشگاه‌های آمریکایی خبر داده است که از ماه ژانویه منتظر صادرات بسیار کمتری نسبت به مقادیر ماه‌های اخیر باشند.

منابع آگاه گفتند که احتمالا میزان این صادرات برابر با پایین‌ترین میزان ۳۰ ساله آن که در اواخر سال ۲۰۱۷ ثبت شد باشد و تا ۵۸۲ هزار بشکه در روز کاهش یابد. این میزان، بیش از ۴۰ درصد از میانگین صادرات ۳ ماه اخیر کمتر است.

البته این منابع، که درخواست کردند نامی از آنها برده نشود، می‌گویند میزان نهایی این صادرات همچنان ممکن است تغییر کند.

اقدام عربستان سعودی برای کاهش صادرات به آمریکا می‌تواند تاثیر عظیمی بر بازارهای نفت جهان بگذارد، چراکه بازار آمریکا داده‌های مربوط به میزان ذخایر نفت خود را هر هفته اعلام می‌کند، درحالی که در بازارهای دیگر، این مقادیر به صورت ماهانه اعلام می‌شوند یا اصلا اطلاعاتی داده نمی‌شود.

انتظار می‌رود کل صادرات نفت خام عربستان سعودی، که در نوامبر و دسامبر برابر با ۸ میلیون بشکه در روز بود، در ماه ژانویه ۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

طبق محاسبات بلومبرگ، میانگین صادرات نفت عربستان سعودی به آمریکا از ابتدای سال تا کنون ۸۶۰ هزار بشکه در روز بوده است که در ماه‌های اخیر (ژولای تا دسامبر)، به بالاترین میانگین خود، ۹۷۵ هزار بشکه در روز، رسیده بود.

در صورتی که این کاهش صادرات اجرا شود، پالایشگاه‌های بزرگ آمریکا، مانند شرکت انرژی والرو، فیلیپ۶۶، شورون، آکسون موبایل و ماراتون پترولیوم، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و باید به دنبال منابع جایگزینی از کانادا، مکزیک و ونزوئلا باشند.