به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعه در مراسمی با حضور آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان، سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و جمع دیگری از مسئولان از خدام لرستانی پیاده روی اربعین حسینی تجلیل شد.

محمد سرلک مسئول دبیرخانه مجمع مواکب مردمی اربعین استان لرستان در این رابطه با اشاره به اینکه امروز مراسم تجلیل از خدام اربعین با حضور ۶۰۰ نفر از خدام کل استان برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم هم افزایی و یکپارچه شدن و همچنین پاسداشت خدمات خدام اربعین است که در برگزاری عملیات عظیم پیاده روی اربعین حسینی مشارکت داشته اند.

میثم کشکولی دبیر قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الامر(عج) لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه امروز از فعالان و خدام مواکب شهرستان های لرستان، مواکب مستقر در نجف و کربلا و کسانی که در این مسیر به زوار خدمات رسانی کرده اند تجلیل شد، اظهار داشت: جمع اربعینی ها روز به روز بیشتر می شود و این امر می طلبد که بیش از پیش در این رابطه برنامه ریزی کنیم و مستحکم تر در این حوزه گام برداریم.

وی با بیان اینکه این جمع خدام اربعین حسینی امروز جمع شده اند تا برای خدمات رسانی مطلوب تر در سال های آینده هم قدم شوند، تصریح کرد: در پیاده روی اربعین مردم خود به صحنه آمدند و به مردم و زوار حسینی خدمات رسانی کردند.

دبیر قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الامر(عج) لرستان با تاکید بر اینکه از این جریان انقلابی باید در همه عرصه ها بهره بگیریم، افزود: جمع موکب دارها و خدام اربعین حسینی می توانند روستاها را آباد کنند و به نیت سیدالشهدا برای مردم در عرصه های مختلف خدمت رسانی کنند.

کشکولی یادآور شد: باید خدمت رسانی را به عرصه های اجتماعی و فرهنگی و رفع مشکلات مردم تعمیم دهیم.