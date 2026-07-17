حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره آموزشی یکروزه «اربعین خونخواهی» ویژه مسئولان مواکب و فعالان فرهنگی اربعین حسینی خبر داد و گفت: این دوره با حضور جمعی از مسئولان و اساتید ملی، روز شنبه ۲۷ تیرماه در سالن یادگار امام(ره) استانداری سمنان برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: در آستانه راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و با هدف ارتقای سطح معرفتی، فرهنگی و مهارتی خادمان و فعالان این عرصه، دوره آموزشی یکروزه «اربعین خونخواهی» روز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۵ در سالن یادگار امام(ره) استانداری سمنان برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این دوره ویژه مسئولان مواکب، فعالان فرهنگی، مسئولان هیئات مذهبی، تشکلهای دینی و دستاندرکاران اربعین حسینی تدارک دیده شده است، افزود: اربعین امروز تنها یک اجتماع بزرگ مذهبی نیست، بلکه عرصهای برای تبیین پیام عاشورا، تقویت جبهه فرهنگی مقاومت و نمایش وحدت امت اسلامی در برابر جریان استکبار و ظلم جهانی است؛ از اینرو توانمندسازی فعالان این حوزه ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
قنبری با اشاره به حضور اساتید و شخصیتهای ملی در این دوره تصریح کرد: حجتالاسلام حمید احمدی مسئول کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین کشور، سیدمجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین، حجتالاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولیفقیه در استان و دکتر محمدجواد کولیوند استاندار سمنان از جمله شخصیتهای حاضر در این برنامه خواهند بود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان سمنان ادامه داد: در این دوره، موضوعات مهمی همچون الگوهای کنشگری فرهنگی در اربعین، تبیین گفتمان اربعین خونخواهی، بررسی مسائل امنیتی و اجتماعی منطقه و نقش فعالان فرهنگی در جهاد تبیین و تقویت جبهه مقاومت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اربعین حسینی، بزرگترین فرصت برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و ظلمستیزی به ملتهای جهان است و برگزاری چنین دورههایی میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت فعالیتهای فرهنگی مواکب و افزایش آمادگی خادمان اربعین در انجام رسالتهای فرهنگی و اجتماعی این حرکت عظیم باشد.
قنبری در پایان از تمامی مسئولان مواکب، فعالان فرهنگی، هیئات مذهبی و مجموعههای مردمی مرتبط با اربعین دعوت کرد تا با حضور در این دوره آموزشی، از مباحث تخصصی و تجارب اساتید ملی بهرهمند شده و در مسیر هرچه باشکوهتر برگزار شدن راهپیمایی عظیم اربعین حسینی نقشآفرینی کنند.
نظر شما