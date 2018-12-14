به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی عصر امروز(جمعه) در جریان سفر به ترکیه، با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از دیدارها و رایزنی‌های خود با مسوولان عالی رتبه ترکیه و توافقات انجام شده برای سفر آتی دکتر روحانی به این کشور و برگزاری پنجمین نشست شورایعالی همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه، افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه همه جانبه روابط و همکاری‌ها با ترکیه به عنوان کشوری همسایه، دوست و برادر است.

واعظی با اشاره به سابقه روابط دوستانه و تاریخی دو ملت، اظهار داشت: هیچ مانع و محدودیتی در مسیر گسترش روابط در بخش‌های مختلف بویژه مناسبات تجاری و اقتصادی با ترکیه قائل نیستیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور دوستی، تفاهم و اشتراک نظر رؤسای جمهور ایران و ترکیه در موضوعات و مسائل گوناگون دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را عاملی مهم در گسترش مناسبات و همکاری‌های دو کشور دانست و بر ضرورت تلاش برای تسریع در اجرای توافقات فی‌مابین و تسهیل همکاری فعالان اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از روند روابط و تلاش مسوولان دو کشور در راستای اجرای توافقات و برنامه‌های مشترک در بخش‌های مختلف، سفر آتی دکتر روحانی به ترکیه و برگزاری پنجمین نشست شورایعالی همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه را فرصتی مغتنم برای توسعه و تحکیم مناسبات تهران-آنکارا عنوان کرد.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به ضرورت تلاش برای تقویت همکاری‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی دو کشور، افزود: توسعه روابط با ایران برای ترکیه اهمیتی راهبردی دارد.