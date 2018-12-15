۱+۱ بازیکن در لیست خروجی پرسپولیس؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از تحمل دو دوره محرومیت از حضور در نقل و انتقالات می تواند در زمستان بازیکنان مدنظر خود را جذب کند.

کادرفنی پرسپولیس که با وجود این محرومیت توانست سرخپوشان را به قهرمانی در لیگ برتر و نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا برساند تصمیم به تقویت این تیم گرفته است.

سرخپوشان پایتخت تاکنون سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شیری، مهدی شریفی و سعید کریمی را جذب کرده اند تا پس از ثبت قرارداد انها بتوانند در نیم فصل دوم برای پرسپولیس بازی کنند.

با این حال برانکو ایوانکوویچ قصد دارد لیست شاگردان فعلی خود را با خروج دو بازیکن خالی کند تا بتواند دو بازیکن جدید دیگر را جذب کند.

از قرار معلوم احسان علوان زاده اولین نفری است که برانکو ایوانکوویچ قصد دارد او را کنار بگذارد. هافبک پرسپولیس نتوانسته است انتظارات کادرفنی این تیم را برآورده کند تا در آستانه خروج از جمع سرخپوشان قرار بگیرد.

همچنین محمد انصاری مدافع پرسپولیس نیز با مصدومیت روبرو است و نمی تواند این تیم را در ادامه بازی های فصل جاری همراهی کند. از این رو احتمال می رود از لیست پرسپولیس کنار گذاشته شود.

از طرفی کادرفنی پرسپولیس منتظر است تا در صورت لژیونرشدن یکی دو بازیکن خود، جانشینان مناسبی را برای آنها در نظر بگیرد.

بنابراین باید منتظر ماند در روزهای آینده چه اتفاقاتی برای این تیم در نقل و انتقالات زمستانی رخ خواهد داد.