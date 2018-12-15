  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

دفاع از حقوق عامه توسط دادگستری خراسان رضوی دنبال می شود

دفاع از حقوق عامه توسط دادگستری خراسان رضوی دنبال می شود

مشهد-رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دفاع از حقوق عامه به صورت ویژه توسط دادگستری این استان دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر شنبه در  بازدید از مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد اظهارکرد: متأسفانه در مواردی شاهدیم  عده ای افراد ناآگاه با دشمن هم صدا شده و در مورد عملکرد دستگاه قضایی اظهارات و مطالب نادرستی بیان می کنند.

وی افزود: انتظار ما این است که در اظهار نظرها انصاف رعایت شود  نه اینکه اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در مورد عملکرد دستگاه قضایی داشته باشند. مردم از خادمان خود در قوه قضائیه انتظار رعایت قانون و شرع را دارند که این مهم باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: حضور مؤثر دستگاه قضایی در عرصه های مختلف اجتماعی با هدف دفاع از حقوق عامه موجب افزایش رضایتمندی عمومی شده و تلاش می کنیم این اقدامات استمرار داشته باشند.

مظفری گفت: به منظور جلوگیری از تخلف، سیستم های نظارتی قدرتمند درون سازمانی در قوه قضائیه فعال بوده و تمام تلاش ما حفظ سلامت ارکان سازمان به ویژه نیروی انسانی از مخاطرات گوناگون است. 

وی بیان کرد: تلاش ما در دادگستری کنترل ورودی و کاهش موجودی پرونده های قضایی در کنار تسریع در انجام امور مراجعان در تمام زیرمجموعه های این نهاد در خراسان رضوی است.

کد مطلب 4485536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها